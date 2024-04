Adversário do Inter pode ser preso pela 2ª vez; agora, por furtar moto

Do UOL, em Porto Alegre

Adversário do Inter hoje (2) pela Copa Sul-Americana, o atacante Bryan Reyna, do Belgrano, pode ser preso pela segunda vez.

O que aconteceu

O Ministério Público da Espanha pediu a prisão do peruano pelo furto de uma moto em 2020, quando o jogador defendia o Mallorca.

Segundo o jornal 'Última Hora', ele e o companheiro de time Samuel Alex Pinto furtaram a motocicleta, que estava com as chaves na ignição.

O dono da moto prestou queixa, e ambos foram parados pela polícia circulando com o veículo, segundo a publicação.

Além da prisão, o jogador ainda poderá ter de pagar uma indenização pelo que houve na Espanha.

Bad Boy

Esta não é a primeira situação polêmica da carreira de Reyna. A passagem pelo futebol espanhol acabou em 2020, quando ele teve vínculo rescindido com o Mallorca por desrespeitar as orientações de contenção da pandemia da covid-19.

Novamente acompanhado por Samuel Alex Pinto, o atacante relatou que após um jogo foi para casa de um amigo jogar videogame, mas excedeu o limite do 'toque de recolher' imposto pelos órgãos de saúde e foi abordado por policiais quando voltava para casa, após as 22h. Ele disse que não foi detido, mas a mídia tratou o caso como 'noitada'.

Em 2021, quando era jogador do Cantolao (PER), foi detido por porte ilegal de armas e porte de drogas. Neste caso, ele foi abordado pela polícia durante um passeio de carro e ficou preso por cinco dias até pagar fiança.

No ano passado, o pai de Reyna também se envolveu em uma confusão quando atacou o carro de jornalistas utilizando um taco de beisebol. Os profissionais de imprensa acompanhavam a chegada do peruano após um jogo com a seleção.

Meu pai e eu fomos perseguidos por supostos jornalistas no caminho para nossa casa, eu os tenho gravados e filmados. Eles estavam fazendo guarda o tempo todo fora da minha casa, onde devem respeitar minha vida privada e familiar. Muitas pessoas não compreendem que sou só jogador de futebol e meu trabalho não depende de estar em escândalos. Não vivo disso Bryan Reyna

Pode ser titular

Enquanto aguarda o parecer da Justiça da Espanha, o atacante de 25 anos pode ser titular do Belgrano contra o Inter. Até agora, ele tem oito jogos e dois gols marcados pelo time argentino.

Além disso, segue sendo chamado pela seleção do Peru, pela qual já disputou mais de 10 jogos.

Inter e Belgrano jogam hoje, às 19h (de Brasília).