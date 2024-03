Zagueiro do Valencia pode encerrar carreira após lesão grave sofrida contra o Real Madrid

O zagueiro Mouctar Diakhaby, do Valencia, sofreu uma grave lesão durante a partida contra o Real Madrid no último sábado pelo Campeonato Espanhol, no Mestalla, e pode ter que encerrar sua carreira. O atleta deslocou o joelho direito, causando o rompimento dos ligamentos cruzado anterior e posterior.

¡Más que un EQUIPO, una FAMILIA! Estamos todos contigo. Mucha fuerza y AMUNT @Diakhaby_5!#ADNVCF ? pic.twitter.com/S1lqkdNs2g ? Valencia CF (@valenciacf) March 3, 2024

O doutor Juan José López Martínez, médico pessoal do tenista Carlos Alcaraz, explicou ao "Estadio Deportivo" a situação do jogador.

"Infelizmente é uma lesão muito grave e, portanto, existe um sério risco de não poder voltar a jogar futebol. Esta lesão danifica a cartilagem, sendo uma estrutura que não se regenera", afirmou.

O diretor do serviço de traumatologia esportiva, o doutor Enrique Gastaldi, alerta que nestes casos "a prioridade é que o paciente volte a andar", disse ao SER Deportivos Valencia.

"É uma lesão muito rara, a mais grave que um jogador pode ter no joelho. Provavelmente rompeu quatro ou cinco ligamentos. É uma lesão maluca", concluiu Enrique.

O lance que causou a lesão ocorreu já no fim da partida, quando Tchouaméni caiu em cima do guineense de forma involuntária.

Diakhaby foi revelado no Lyon e tem mais de 200 jogos na carreira. O zagueiro se transferiu para o Valencia em 2018 e se tornou uma peça importante do elenco. Nesta temporada, ele realizou 15 partidas e chegou a ser capitão da equipe em duas oportunidades.