Yarlen vibra com estreia nos profissionais pelo Botafogo

O Botafogo usou uma equipe alternativa e venceu o Fluminense por 4 a 2 no último domingo, pelo Campeonato Carioca. Mesmo sem a vaga nas semifinais, a torcida viu alguns jovens jogadores mostrarem serviço em campo.

Um deles foi o atacante Yarlen. O jogador de 17 anos entrou no segundo tempo e vibrou com a estreia nos profissionais.

"Obrigado Deus, por realizar o meu sonho e da minha família. Obrigado por tudo que está fazendo na minha vida. Eu te amo muito, Deus. Isso vai ficar marcado na minha vida", escreveu.

Yarlen esteve envolvido na polêmica no final do jogo, quando foi "colocado" e "retirado" de campo por outros jogadores enquanto estava caído no gramado.

"Nem vi quem me puxou para dentro do campo. Sem querer o John Kennedy me deu um socão no olho, mas faz parte, é futebol. O Felipe Alves me puxou para fora do campo e eu não entendi nada. O John foi lá em cima de mim e levantei, mas não ia fazer nada demais, não" disse.

Dentro de campo, o Botafogo se prepara para encarar o Bragantino, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela Libertadores.