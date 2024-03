Suspensão de Gustavo Henrique acirra disputa por vaga no Corinthians contra o Água Santa

O Corinthians tem um desfalque certo para a partida contra o Água Santa, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O zagueiro Gustavo Henrique recebeu o terceiro amarelo na vitória sobre o Santo André, por 3 a 2, na Neo Química Arena, e está suspenso.

Sendo assim, o técnico António Oliveira precisará escolher entre dois jogadores do elenco para ser a dupla de zaga do equatoriano Félix Torres: Caetano ou Raul Gustavo.

Caetano iniciou a temporada como titular. Assim como toda o time, ele foi pego de surpresa com a saída repentina de Lucas Veríssimo para o Al-Duhail, do Catar, e ganhou uma vaga na equipe às vésperas da estreia no Paulistão.

O zagueiro se manteve como titular até a quarta rodada do Estadual, quando foi expulso na derrota para o São Paulo, em Itaquera, em clássico que quebrou o tabu do Tricolor na Neo Química Arena. Dali em diante, Raul Gustavo teve a oportunidade de mostrar serviço.

Ambos começaram a perder espaço a partir da chegada de Gustavo Henrique. Ele já havia sido anunciado, mas ainda não reunia condições de entrar em campo. O atleta fez sua estreia no triunfo sobre o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, no segundo jogo de António Oliveira à frente da equipe.

Enquanto isso, Caetano até chegou a ser deslocado para a lateral direita, mas não mostrou bom rendimento e abriu a brecha para o retorno de Hugo, que iniciou 2024 como titular da posição.

Além de Gustavo Henrique, o Corinthians não contará com António Oliveira na beira do gramado. O português levou o terceiro cartão amarelo e também está suspenso. O Timão, portanto, deve ser comandado por algum dos auxiliares do treinador.

Apesar da vitória sobre o Santo André, nos últimos minutos, a equipe já está eliminada do Paulistão e apenas cumpre tabela diante do Água Santa. O duelo está marcado para domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio.