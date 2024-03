Sem espaço no Fluminense, David Braz pode ir para o Sport

O experiente zagueiro David Braz está na mira do Sport para a sequência da temporada 2024. O time de Recife busca uma opção com experiência para reforçar o sistema defensivo do seu elenco. A informação inicial do interesse do Rubro-Negro foi do jornalista Alessandro Matias.

Um detalhe pode ajudar na transferência de David Braz. O contrato atual do atleta com o Fluminense é válido apenas até o meio do ano, por isso o time carioca não deve colocar grande obstáculos.

Ainda por cima, o defensor tem sido pouco aproveitado no Fluminense. Em 2024, atuou em apenas uma partida do Campeonato Carioca - em cinco minutos do jogo contra o Boavista.

David Braz tem uma carreira recheada de passagens por clubes importantes. Além do Fluminense, defendeu Santos, Palmeiras, Flamengo e Grêmio, no Brasil, além do Sivasspor, da Turquia, e Panathinaikos, da Grécia.