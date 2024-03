Pedrinho ainda não engrena no Santos e vai de titular a reserva com Carille

Na noite do último domingo, o Santos foi derrotado pelo Red Bull Bragantino por 1 a 0, fora de casa, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Se coletivamente o Peixe não foi bem, alguns jogadores também se destacaram negativamente e fizeram um jogo abaixo do esperado.

O atacante Pedrinho foi um deles. O ponta começou a partida como titular do lado direito do ataque santista, mas não conseguiu desempenhar bem. Errou a única bola longa que tentou, chutou duas vezes para fora, perdeu a posse de bola seis vezes, cometeu três faltas e ainda ganhou apenas um dos cinco duelos pelo chão que disputou, segundo dados do Sofascore.

Até o momento, Pedrinho não mostrou a que veio e ainda não engrenou no Santos, apesar de ter entrado em campo em 10 dos 11 jogos que o Alvinegro Praiano disputou em 2024. O ponta começou a temporada como titular de Carille, mas foi perdendo espaço com o decorrer do Paulistão.

Pedrinho esteve no 11 inicial do Peixe nas três primeiras partidas do Estadual, mas em nenhum deles chegou a completar os 90 minutos. Foi substituído por volta dos 15 minutos nas duas primeiras oportunidades, enquanto deixou o campo no intervalo do clássico contra o Palmeiras sem chamar a atenção.

Com as discretas atuações, passou a ser reserva de Otero, que teve um ótimo início no Peixe. O venezuelano, inclusive, é o líder da equipe em participações em gols, com duas bolas na rede e duas assistências. Porém, com Cazares e Giuliano fora, Otero passou a ser utilizado pelo meio e Pedrinho voltou a ser utilizado como titular na ponta no clássico contra o São Paulo.

A partir daí, sem momentos de brilhantismo, o camisa 22 passou a revezar entre titulares e reservas. No duelo contra o Novorizontino, por exemplo, foi reserva de Otero na ponta novamente, já que Carille optou por uma nova estratégia de jogo. Aquele foi o oitavo jogo de Pedrinho com o Santos e, até o momento, ele não havia contribuído para gols.

A primeira participação de Pedrinho foi na vitória por 2 a 1 sobre o São Bernardo, pela 10ª rodada do Paulistão. O ponta deu a assistência para Morelos abrir o marcador para o Alvinegro Praiano no Morumbis. Assim, o atleta tem 10 jogos com o time e uma única contribuição para gol.

Com a suspensão de Otero, o brasileiro ganhou nova chance no 11 inicial diante do Red Bull Bragantino, mas, de novo, não conseguiu executar um bom desempenho. Assim, pode acabar voltando ao banco de reservas nos próximos compromissos da equipe.

Vale lembrar que Pedrinho está habituado a jogar pelo lado esquerdo do campo, mas a pedido do treinador, passou a exercer outras funções em campo e vem caindo mais pela direita neste início de trajetória com a camisa alvinegra.

Com Pedrinho à disposição, o Santos volta a campo neste fim de semana em busca da liderança da classificação geral do Paulista. O Peixe recebe a Inter de Limeira neste domingo (10), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 12ª e última rodada da primeira fase.

