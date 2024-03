Palmeiras tem 55,5% de aproveitamento em clássicos na primeira fase do Campeonato Paulista

No último domingo, o Palmeiras disputou o último clássico da primeira fase do Campeonato Paulista. No Morumbis, o Verdão empatou por 1 a 1 com o São Paulo, pela 11ª rodada. Os gols foram marcados por Alisson e Raphael Veiga. Com esse resultado, a equipe finalizou essa etapa com 55,5% de aproveitamento em clássicos, com cinco pontos conquistados de nove possíveis.

O Palmeiras venceu apenas um clássico nessa primeira fase do Paulista e foi contra o Santos. As equipes se enfrentaram pela terceira rodada da competição, no Allianz Parque. Na ocasião, Raphael Veiga e Flaco López anotaram para a equipe da casa, enquanto Otero fez para o Peixe. Essa foi a única partida da equipe em sua casa, nessa temporada.

Depois, na nona rodada, o Verdão empatou por 2 a 2 com o Corinthians, na Arena Barueri. Esse clássico não rendeu boas memórias ao Alviverde. Na ocasião, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira abriu 2 a 0 de vantagem, com gols de Endrick e Flaco López, e acabou sofrendo o empate, com dois a mais em campo, na reta final do segundo tempo. Yuri Alberto e Rodrigo Garro marcaram para o rival.

Por fim, o último clássico da fase de grupos do Paulistão foi contra o São Paulo, no último domingo. No Morumbis, o duelo terminou empatado por 1 a 1. Alisson fez para o Tricolor, enquanto Raphael Veiga marcou para o Verdão. Esse foi o segundo Choque-Rei da temporada. Antes, as equipes se enfrentaram na decisão da Supercopa, que terminou empatada sem gols. Nos pênaltis, o rival ficou com a taça.

Com 25 pontos, o Palmeiras é líder do Grupo B e já está nas quartas de finais do Paulistão, mas ainda aguarda seu adversário da próxima fase. O Verdão busca terminar a fase de grupos de forma invicta. Até o momento, são sete vitórias (contra Inter de Limeira, Santos, Red Bull Bragantino, Ituano, São Bernardo, Mirassol e Portuguesa) e quatro empates (Novorizontino, Santo André, Corinthians e São Paulo).

No sábado, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Botafogo-SP, na Arena Barueri, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 18 horas (de Brasília).