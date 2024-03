Gobbi diz que Conmebol escalou juiz para 'operar' Corinthians: 'Certeza'

O ex-presidente do Corinthians Mário Gobbi afirmou que o clube alvinegro não foi bicampeão da Copa Libertadores em 2013 por causa da morte de Kevin Espada. A declaração foi dada no programa Zona Mista com André Hernan.

O que aconteceu?

Mário Gobbi disse ter certeza que o árbitro Carlos Amarilla errou de propósito para tirar o Corinthians da Libertadores em 2013. O jogo foi pelas oitavas de final, contra o Boca Juniors. Os argentinos venceram em Buenos Aires e se classificaram ao empatar por 1 a 1 no Pacaembú, jogos que teve dois gols anulados e dois pênaltis reclamados, todos a favor dos brasileiros.

(A Conmebol) mandou o Amarilla 'operar' a gente porque o Corinthians era um time homicida. Simples assim. O que o Amarilla fez naquele jogo foi o maior roubo da história do futebol mundial. Acabou o jogo do Boca e o presidente foi no nosso vestiário: Ele falou que o Boca não estava sendo beneficiado, que iria cair nas quartas, e que não sabia quem estava por trás disso. Respondemos que sabíamos quem estava por trás.

Mário Gobbi se referiu à morte de Kevin Espada, torcedor boliviano que foi atingido por um sinalizador naval atirado pela torcida do Corinthians. O jovem de 14 anos morreu durante o jogo entre Corinthians e San José, ainda pela primeira fase, em Oruro, na Bolívia. Doze corintianos ficaram presos por um período na Bolívia. Depois de dois meses todos estavam no Brasil e ninguém foi condenado.

Não fomos bi da Libertadores em 2013 por causa de Oruro. Não acho, tenho certeza. Como um 'time homicida' pode ser campeão da Libertadores? O Corinthians foi massacrado pela mídia esportiva brasileira, como sendo o homicida do Kevin. Mas o jogo não foi no Brasil, o mando não era do Corinthians, o policiamento era de Oruro, etc. Não compramos luminoso, não demos passagem, ingresso, e não temos controle sobre a conduta do torcedor [...] Carregamos essa pecha por culpa da imprensa brasileira. Nos imputaram um crime.

O Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL André Hernan, vai ao ar às segundas-feiras, às 10h, no canal do UOL Esporte no YouTube. Veja o que mais o ex-presidente do clube falou.

Trocar técnico é um câncer no futebol

As recorrentes trocas de técnicos são um grande problema do futebol brasileiro. O ex-mandatário opinou que elas escondem os problemas com jogadores.

Ninguém fala de jogador. O jogador está sempre certo, o grupo é mantido e se troca o técnico. O Corinthians trocou nove vezes de técnico em três anos e dois meses. Um técnico a cada três meses e meio. E está todo mundo feliz. O problema é o técnico, jogador não tem culpa. Isso é um câncer que toma conta do futebol.

Pato provocou ciúme e a saída Guerrero

Mário Gobbi revelou que a contratação de Alexandre Pato foi o principal motivos para a saída de Paolo Guerrero do clube.

Quando o Pato chegou, o Guerrero ficou bicudo. Ficou [com ciúmes]. Ele não se conformava de ele ser o artilheiro e o Pato ganhar mais que ele. Nós dissemos: [...] 'Daqui um ano, seu contrato vence, então, nós atualizamos como você merece. E aí, vais ser maior que o do Pato'. Mas ele foi vingativo.

Adriano Imperador era uma 'laranja podre'

Mário Gobbi contou que a demissão de Adriano Imperador do Corinthians foi recebida com alívio pelo restante do elenco.

Como uma laranja podre pode conviver em um ambiente em que todos estavam focados para a Libertadores, treinando? Ele passava uma semana sem ir ao CT. Laranja podre! Onde ele jogou depois do Corinthians? Jogou no Athletico Paranaense ou só foi lá? Era um ex-jogador

Tite chorou e pediu demissão

O ex-presidente contou que Tite chegou a pedir demissão do Corinthians após uma derrota por 4 a 0 para a Portuguesa. Mário Gobbi disse que não aceitou o pedido.

Depois do título paulista e da Recopa, em 2013, o time 'largou', relaxou. Nós ficamos na zona do rebaixamento, e o time não reagia, o Tite não reagia. Passamos o segundo semestre na zona de rebaixamento. Eu chamava o Tite e falava que estava difícil. Aí, perdemos de 4 a 0 para a Portuguesa. O Tite foi no vestiário, chorou e pediu demissão na frente de todo mundo. Eu esperei, e falei para ele: 'Nunca mais faça isso, aqui é o Corinthians, você é o orgulho nosso. Não faça isso!'. Ele saiu no fim do contrato.

A revolução de Ronaldo no Corinthians

Mário Gobbi ressaltou as conquistas de seu grupo político, o "Renovação e Transparência". O ex-presidente destacou a vinda de Ronaldo, bem como os títulos e a melhoria da estrutura do clube.

O Ronaldo levou o Corinthians para o mundo. Foi um dos grandes ícones que o [grupo] Renovação e Transparência trouxe para o Corinthians. E não vai acontecer de novo porque só tem um Ronaldo. Foi fantástico, maravilhoso. Ele tinha algumas limitações, fruto das lesões que ele sofreu. O Ronaldo foi uma grande conquista. Quando ele chegou ao Corinthians, o clube treinava em um matinho cheio de tiririca. O vestiário era de latão. Ronaldo em latão de carbureto. A gente construiu o CT.

'Técnico estrangeiro' problemático

Sem citar o nome de Abel Ferreira, Mário Gobbi reclamou do treinador do Palmeiras.

Tem até técnico que apita jogo, que bate na federação, bate na imprensa, desrespeita a imprensa. Ele tem uma capacitação técnica diferenciada, mas isso não lhe dá o direito de peitar jogador adversário, de apitar jogo, de ditar regra para a CBF, para a Federação Paulista, de fazer estardalhaço, como vem fazendo. Mas nossa mídia 'baba ovo' para ele. Ele pode porque ele ganha tudo.

