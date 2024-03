John Kennedy explica começo de temporada no Fluminense

O atacante John Kennedy disputou o Pré-Olímpico com a Seleção Brasileira. Após a competição, o jogador voltou ao Fluminense.

No entanto, John. Kennedy não tem repetido as boas atuações de 2023 neste começo de temporada. O atacante explicou o início de temporada abaixo das expectativas.

"Estou pegando o ritmo novamente. Fui para seleção, que é outro sistema tático, totalmente diferente. Mas no geral estou me entrosando novamente na forma do Diniz. Estou começando a pegar o ritmo e daqui a pouco desanda. Vou começar a jogar bem e fazer meus gols de novo", disse.

John Kennedy atuou poucos minutos na final da Recopa Sul-Americana, contra a LDU-EQU. O atacante foi expulso após pisar em Zambrano. O jogador iniciou a temporada no Fluminense como opção no banco de reservas.