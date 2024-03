Governo abre propostas técnicas de Fla-Flu, Vasco e Arena 360 pelo Maracanã

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O governo do Rio abriu hoje (5) os envelopes com as propostas técnicas dos concorrentes na licitação do Maracanã. Os consórcios participantes são Fla-Flu, Maracanã Para Todos (Vasco e WTorre) e RNGD (Arena 360).

O que aconteceu

Os malotes com os documentos foram abertos diante da comissão que conduz o processo licitatório.

Um representante de cada consórcio assinou cada página de documento do concorrente.

O conteúdo das propostas será divulgado após análise e digitalização por parte do governo.

Um ponto crucial na proposta técnica é quanto cada candidato pode oferecer em termos de número de jogos por temporada. A maior pontuação vai para quem garantir 70 jogos, considerando Séries A e B, Copa do Brasil e competições sul-americanas. Nisso, Flamengo e Fluminense levam vantagem.

Cada concorrente poderá analisar os documentos dos rivais e questionar qualquer item que achar pertinente.

A próxima fase é a abertura das propostas financeiras. Ainda não há data para isso.

A proposta técnica corresponde a 60% do peso da pontuação final da concorrência. A parte financeira, 40%.