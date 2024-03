Raio-X de Dudu: prazo para a volta, viagem para Alemanha e treinos remotos

Dudu viajou à Alemanha na semana passada e despertou a curiosidade dos palmeirenses. Sem jogar desde 27 de agosto, a principal dúvida é quando ele voltará a defender o clube. Falamos com o Palmeiras e a equipe que cuida do jogador para responder a essa e outras perguntas.

O que aconteceu

Dudu deve estar à disposição de Abel Ferreira em maio. Esse é o cenário mais otimista. O Palmeiras trabalha com prazo de nove a 12 meses. Até aqui o trabalho de recuperação está dentro do planejado. O jogador se machucou em agosto de 2023.

O atacante voltou a treinar no gramado em fevereiro. Ele já apareceu de chuteiras e está fazendo atividades com bola para retomar a qualidade de movimentos.

A ida à sede da Adidas na Alemanha foi combinada com o clube e não atrapalhou a recuperação do camisa 7. No período em que esteve fora do país, Dudu fez treinos remotos e cumpriu a planilha estabelecida pelo Palmeiras.

A viagem estava programada há um bom tempo e não foi realizada mais cedo justamente para não atrapalhar a recuperação do maior ídolo do atual time do Palmeiras. A viagem durou apenas três dias.

Chuteira preta

Dudu não encontrou o modelo ideal de chuteira da Adidas e usou uma chuteira toda preta na temporada passada. O calçado era de outra marca e, para não exibir a marca, foi pintada totalmente de preto.

Dudu conheceu a sede da patrocinadora e tirou molde para a confecção de uma chuteira personalizada. O serviço é oferecido para os "jogadores top" da marca alemã.

O atacante, inclusive, cogitou encerrar seu contrato com a empresa. Segundo Danilo Lavieri, colunista do UOL, a opção foi apontada após reunião entre as partes no decorrer de 2023.

O camisa 7 calçou a X Speedportal e sentiu incômodo nos pés. Ele acertou a parceria com a Adidas em março do ano passado.

Não há previsão para Dudu aparecer vestindo a nova chuteira. A prioridade neste momento é a recuperação e volta aos gramados.