Caso classificado, São Paulo contará com reforço de André Silva no mata-mata do Paulista

André Silva é o mais novo reforço do São Paulo. Embora ainda não tenha sido anunciado oficialmente, o atacante já desembarcou na capital paulista e agora aguarda os últimos detalhes para ser confirmado como atleta tricolor e, em breve, estrear pelo clube, o que pode acontecer no mata-mata do Campeonato Paulista.

O São Paulo ainda não se classificou no Paulistão, mas depende apenas de si para avançar às quartas de final. Caso isso se confirme no próximo fim de semana, quando acontece a última rodada da primeira fase, Thiago Carpini terá de escolher um dos atletas que fazem parte da lista de inscritos e substituí-lo por André Silva.

Resta saber qual jogador inscrito no Campeonato Paulista cederia sua vaga para André Silva poder disputar a fase decisiva do torneio. O São Paulo tem até o dia 15 de março para efetuar até quatro trocas na lista de atletas autorizados a disputar a competição.

A presença do atacante será importante para que o treinador são-paulino tenha uma opção para substituir Calleri sem, necessariamente, ter de mudar o esquema tático de sua equipe, algo que aconteceu no clássico do último domingo, contra o Palmeiras, no Morumbis.

Sem poder contar com Calleri, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, Carpini decidiu ir a campo com um esquema formado por três zagueiros, apostando em Luciano e Ferreirinha, dois jogadores mais móveis, como dupla de ataque.

Vindo do Vitória de Guimarães, de Portugal, André Silva tem 26 anos. Na atual temporada europeia marcou 13 gols e anotou duas assistências em 28 partidas, ajudando sua equipe a brigar pelas primeiras colocações do Campeonato Português.

Vale ressaltar que, embora figure como substituto direto de Calleri, André Silva possui características diferentes, se destacando por sair mais da área, ter mais velocidade e também mais poder de improvisação.