Carlo Ancelotti sobre a partida diante do Leipzig pela Liga dos Campeões: "temos que trazer nossa versão"

O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, prega cautela para o jogo de volta contra o Leipzig pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O time espanhol irá defender a vitória obtida fora de casa por 1 a 0 no duelo de ida.

"É uma oportunidade de seguir em um competição muito especial para nós. Acredito que temos que trazer nossa melhor versão, porque a eliminatória não está acabada. Temos uma pequena vantagem, mas isso não significada que não temos que jogar em nosso melhor nível do primeiro ao último minuto", disse, em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Depois da polêmica no final do jogo diante do Valencia no último final de semana, Ancelloti falou sobre a arbitragem. "Sempre busco não falar do árbitro antes das partidas e eu gostaria de não pensar no árbitro depois da partida também".

O técnico não deu pistas sobre o time titular do Real Madrid e admitiu ter dúvidas para definir os titulares. A principal questão está na dupla de zaga. Rudiger e Tchouamení foram os escolhidos nos últimos jogos, mas Nacho Fernández está à disposição e pode começar jogando, de acordo com o italiano.

Carlo Ancelloti falou sobre o brasileiro Rodrygo, que vem sofrendo críticas por conta de sua pontaria nas finalizações. "O momento de Rodrygo é bom pelo que traz para a equipe no sentido do jogo, do trabalho que faz e do compromisso que tem. Tem acertado menos nas finalizações, mas isso não nos preocupou antes e não vai preocupar agora".

O treinador projetou a segunda partida contra o Leipzig. "Avaliamos a partida de ida, as coisas boas e as coisas que podemos melhorar. Creio que estamos preparados. Podemos mostrar as melhorias. Sofremos na defesa e ali temos que melhorar. É uma equipe muito perigosa nas transições, tem atacantes muito rápidos. A volta de Rudiger vai nos ajudar neste sentido. Mas precisamos de uma partida completa para poder avançar na eliminatória".

Força do Real Madrid

Depois de Ancelotti, Eduardo Camavinga falou sobre a importância de jogar na Liga dos Campeões e a vontade de vencer. "Real Madrid é sempre favorito nessa competição".

O meia falou sobre a possibilidade da chegada Mbappé e revelou que não tem falado com seu compatriota e que não sabe nada sobre o assunto.

O Real Madrid encara o Leipzig nesta quarta-feira, às 17 horas (de Brasília).