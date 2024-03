Bayern x Lazio: onde assistir à volta das oitavas da Liga dos Campeões

Do UOL, em São Paulo

O Bayern de Munique recebe hoje a Lazio, em jogo válido pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. A partida será realizada no Allianz Arena, em Munique, às 17h (de Brasília).

O confronto tem transmissão do Space (TV fechada) e da Max (streaming). O Placar UOL também acompanha o jogo em tempo real.

Na fase de grupos o Bayern teve cinco vitórias e um empate, e se classificou na primeira colocação do Grupo A.

Mas perderam a invencibilidade no jogo de ida das oitavas, quando foram derrotados pela Lazio por 1 a 0.

Em seu último jogo, o Bayern empatou por 2 a 2 com o Freiburg, pelo Alemão.

Já a Lazio ficou na segunda colocação do Grupo E, atrás do Atlético de Madrid. Foram três vitórias, um empate e duas derrotas, com sete gols marcados e sete sofridos.

Pelo italiano, perdeu seu último jogo por 1 a 0 para o Milan.

As equipes se enfrentaram em três ocasiões, com o Bayern vencendo duas e a Lazio uma - do último confronto.

Caso a soma dos placares dos dois jogos seja igual, a partida irá para os pênaltis. A quantidade de gols marcados fora de casa não serve como critério de desempate.

Prováveis escalações:

Bayern de Munique: Neuer; Kimmich, De Ligt, Kim e Alphonso Davies; Pavlovic e Goretzka; Tel (Sané), Muller e Musiala; Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Lazio: Provedel; Marusic, Mario Gila, Romagnoli e Hysaj; Guendouzi, Cataldi e Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Técnico: Maurizio Sarri.

Bayern de Munique x Lazio - Oitavas de Final da Liga dos Campeões

Local: Allianz Arena, em Munique, na Alemanha

Data e Hora: 4 de março às 17h (de Brasília)

Transmissão: Space e Max