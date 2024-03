Wendell comemora "semana perfeita" com gol pelo Porto sobre o Benfica e convocação

Dois dias após receber a notícia da convocação para defender a Seleção Brasileira, nos amistosos contra Inglaterra e Espanha, o lateral esquerdo Wendell consolidou, no último domingo, uma semana perfeita. O atleta chamado por Dorival Junior marcou um belo gol na vitória por 5 a 0 do Porto sobre o arquirrival Benfica, no Estádio do Dragão, pelo Campeonato Português.

"Sem dúvida nenhuma, essa última semana foi perfeita para mim, para minha família e para todos aqueles que torcem por mim. Marcar mais um gol pelo Porto, ainda mais em um clássico, contra o nosso maior rival, dias depois de saber que voltaria a defender a Seleção Brasileira, é algo maravilhoso. Estou vivendo um momento muito legal e nada disso seria possível sem o meu esforço e a ajuda de toda a minha equipe de trabalho", disse o brasileiro.

"Há algum tempo, abri mão de muitas coisas e me tornei um atleta bem mais profissional. Tenho um responsável que controla até o meu sono. E, agora, estou colhendo frutos de toda essa dedicação e foco. Preciso continuar assim e permanecer com os pés no chão, seguir fazendo um bom trabalho dia a dia aqui no Porto para para manter o nível e chegar bem preparado para os jogos da Seleção", completou.

Wendell marcou o terceiro gol do clássico contra o Benfica. O camisa 18 recebeu na intermediária, tabelou com Galeno e, da entrada da área, finalizou de primeira. A bola ainda desviou na marcação e entrou. Essa foi a sétima bola na rede do brasileiro pelo Porto, sendo a quarta na atual temporada, que já é a mais artilheira como atleta profissional.

O terceiro foi assim ? O golo do Wendell na #FCPortoCam ?? ?Acompanha o jogo na @sporttvportugal #FCPSLB pic.twitter.com/1qFuECqBXn ? FC Porto (@FCPorto) March 3, 2024

"Realmente, estou vivendo uma fase muito boa. O mister confia muito em meu futebol, me dá liberdade em campo e tenho feito gols, dado assistências e ajudado o Porto, o que é mais importante de tudo. Comemoramos muito a vitória de ontem, que, como eu falei, foi contra o nosso maior rival e a torcida queria muito, mas agora já precisamos olhar para frente. Se a gente mantiver o foco e a concentração, dá para brigar pelo título. Na sexta, já temos outro desafio com o Portimonense e não podemos mais perder nenhum ponto até o final da competição", declarou.

O Porto é terceiro colocado no Português e chegou aos 52 pontos, seis a menos que o Benfica. O Sporting lidera a competição, com 59, e possui uma partida a menos. Na Liga dos Campeões, o Porto está nas oitavas de final e venceu o jogo de ida diante do Arsenal, por 1 a 0. A volta será no próximo dia 12.

Wendell foi convocado por Dorival Júnior para defender o Brasil nos amistosos contra Inglaterra e Espanha, nos dias 23 e 26 de março. O jogador foi convocado pela primeira vez em 2016, há quase oito anos, ainda sob o comando de Tite.