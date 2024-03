Trio volta a treinar, e Atlético-MG pode ter novidades na semifinal do Mineiro

O treinador Felipão ganhou uma boa notícia no treino do Atlético-MG desta segunda-feira. Igor Rabello, Maurício Lemos e Mariano iniciaram transição física, participaram de um treino técnico e tático com o resto do elenco e podem estar entre as novidades para o próximo jogo da equipe, no sábado.

Apesar disso, o trio, assim como Matíaz Zaracho, segue fazendo tratamento no departamento médico do clube, mas com avanços. O argentino ainda não foi a campo e ficou na fisioterapia e academia.

Além deles, Rubens, que vem sendo um dos destaques do Atlético-MG nos últimos jogos, também ficou na fisioterapia por conta de uma dor no ombro.

Nas atividades, os atletas que estavam entre os 11 iniciais no último duelo, contra o Ipatinga, fizeram um treino de recuperação física, enquanto os demais foram a campo para o treino técnico e tático.

Os laterais Guilherme Arana e Renzo Ravia, o meia Otávio, e os atacantes Paulinho e Hulk, que haviam sido poupados no jogo contra o Ipatinga, estiveram presentes e treinaram normalmente no campo.

Sem compromisso no meio desta semana, o Atlético-MG informou que os treinos na Cidade do Galo serão diários, de segunda a sexta-feira, às 10h (de Brasília). O próximo jogo da equipe está marcado para sábado, às 16h30, contra o América-MG, pela ida das semifinais do Campeonato Mineiro.