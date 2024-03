Tite pede, e Flamengo negocia a contratação de Maycon, do Corinthians

A pedido do técnico Tite, o Flamengo tem interesse na contratação do volante Maycon, do Corinthians. A informação foi inicialmente publicada pelo Goal e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O Flamengo está em negociações com o Shakhtar Donetsk, clube ao qual o jogador pertence. Por ser perto fim da janela, o Corinthians terá dificuldades para realizar uma operação para cobrir a oferta e exercer a prioridade de compra junto ao time ucraniano em até 48 horas.

Conforme apurado, o Rubro-Negro teme perder o trio titular (Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta) para a disputa da Copa América. O time carioca, portanto, quer melhorar a qualidade do meio de campo reserva.

A janela de transferências termina na próxima quinta-feira (7). Porém, de acordo com o Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas da CBF, os jogadores envolvidos nas competições estaduais podem se transferir para outras equipes das Séries A e B até o dia 19 de abril.

Revelado no Corinthians, Maycon está em sua segunda passagem pelo Timão. Em 2024, o volante disputou 11 jogos, com dois gols e duas assistências. O contrato dele com o time ucraniano termina no fim de 2026.