São Paulo é multado em R$ 5 mil após vetar uso da sala de coletiva ao Palmeiras

O São Paulo foi multado em R$ 5 mil pela Federação Paulista de Futebol após vetar o uso da sala de coletiva de imprensa ao Palmeiras ao fim do clássico do último domingo, que terminou empatado em 1 a 1, no Morumbis, pela penúltima rodada da primeira fase do Estadual.

De acordo com a Federação Paulista de Futebol, o São Paulo infringiu o artigo 48, parágrafo 3º, do Regulamento Específico da competição, que prevê o seguinte:

"Havendo apenas uma sala ou espaço de imprensa disponível no estádio, será realizada a entrevista da equipe visitante e, posteriormente, a entrevista da equipe mandante, salvo acordo prévio realizado entre os Clubes, que deverá ser informado à FPF com pelo menos 24 horas de antecedência da realização das partidas".

O São Paulo alegou princípio de reciprocidade para vetar o uso da sala de coletiva ao Palmeiras. De acordo com o Tricolor, nos clássicos disputados no Allianz Parque a entrevista do treinador após a partida acontece em um recinto improvisado, que costuma ser rota de passagem de diferentes profissionais, com jornalistas tendo de sentar no chão.

O Palmeiras, por sua vez, acusa o São Paulo de não ter disponibilizado outro lugar para que o técnico Abel Ferreira pudesse conceder entrevista. O Tricolor rebateu desmentindo o rival, garantindo que deixou à disposição toda a área de imprensa reservada aos jornalistas para que fosse realizada a coletiva.

Essa foi apenas mais uma consequência dos ânimos exaltados dos são-paulinos após o clássico. O Tricolor ficou na bronca com a arbitragem de Matheus Candançan devido às suas polêmicas decisões ao longo dos 90 minutos, marcando um pênalti duvidoso a favor do Palmeiras e discordando do VAR no lance em que Luciano foi derrubado por Piquerez dentro da área.

Porém, a jogada que mais gerou revolta por parte do São Paulo foi a dura entrada de Richard Ríos em Pablo Maia ainda no primeiro tempo. O lance, passível de expulsão, sequer foi revisado pelo VAR. A jogada temerária deixaria o Palmeiras com um jogador a menos durante mais da metade do clássico, com o Tricolor em vantagem no placar.