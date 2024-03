Santos tem folga após derrota e terá semana livre antes da última rodada do Paulistão

Na noite do último domingo, o Santos foi derrotado pelo Red Bull Bragantino, por 1 a 0, no Nabi Abi Chedid. Já classificado às quartas de final do Campeonato Paulista, o objetivo do Peixe neste momento é terminar a fase de grupos no topo da classificação geral.

Apesar do revés, o Alvinegro Praiano folgou nesta segunda-feira e retornará às atividades na manhã desta terça-feira, às 09 horas (de Brasília), no CT Rei Pelé. A equipe terá a semana livre de jogos e poderá para focar completamente na preparação para a última rodada do Estadual.

Sendo assim, o elenco santista terá cinco dias de treino antes do confronto diante da Inter de Limeira. A bola rola neste domingo (10), a partir das 16 horas, na Vila Belmiro, pela 12ª e última rodada do Paulistão.

Foco total no encerramento da primeira fase. Vamos pra cima! ?? pic.twitter.com/BtGr1evoer ? Santos FC (@SantosFC) March 4, 2024

Para o duelo, o técnico Fábio Carille terá que decidir se Diego Pituca e Aderlan entrarão em campo. Tanto o volante como o lateral estão pendurados e, caso recebam o terceiro cartão amarelo contra a Inter de Limeira, serão desfalques no jogo decisivo das quartas de final contra a Portuguesa.

Por outro lado, o treinador poderá contar com a volta de dois importantes reforços: Otero e Willian Bigode retornam de suspensão e voltam a ficar à disposição de Carille para a última rodada do torneio.

O Santos tem dois desafios na última rodada caso queira terminar a primeira fase do Paulistão na ponta da tabela geral: vencer a Inter de Limeira na Vila e torcer por um revés do Palmeiras, que enfrenta o Botafogo-SP na Arena Barueri. Neste momento, o Peixe é o segundo, com 22 pontos, enquanto o rival alviverde lidera, com 25.

A liderança da classificação geral é fundamental, pois garante que o clube tenho o mando dos jogos nas fases eliminatórias e decida uma eventual final em seus domínios. Dessa forma, o Alvinegro Praiano poderá ter a força de sua torcida no mata-mata caso termine na primeira posição.