Quem foi bem e quem foi mal no empate do Palmeiras

O Palmeiras conseguiu arrancar o empate diante do São Paulo ontem e saiu do MorumBIS com o 1 a 1 no placar. Por conta do resultado, a equipe contou com um nome que se destacou entre os demais, enquanto outro não foi tão bem assim. Confira:

Foi bem

Veiga: Fez o gol de empate do Palmeiras, de pênalti, e alcançou Dudu na artilharia do time no século.

Foi mal

Weverton: Falhou no gol do São Paulo que abriu o placar errando na saída de bola.