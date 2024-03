Inter tem o melhor aproveitamento entre os clubes da Série A; Corinthians é vice-lanterna

O Internacional vem tendo um ótimo início de temporada e é o time com o melhor aproveitamento (86%) entre as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, de acordo com dados do Sofascore. Já o Corinthians, eliminado ainda na primeira fase do Paulistão, ocupa a vice-lanterna no ranking, com 44%.

O aproveitamento dos times da Série A na temporada 2024! Variações nas posições de acordo com o último ranking de aproveitamento publicado (26/02/2024). O ranking será publicado todas as segundas-feiras nesse início de temporada. Sofascore Brazil March 4, 2024

O Colorado venceu nove dos 11 confrontos da fase inicial do Campeonato Gaúcho, empatou um e perdeu outro. Além disso, ganhou do ASA na primeira fase da Copa do Brasil. Na cola do Inter está o Flamengo. A equipe rubro-negra, que se consagrou campeã da Taça Guanabara, tem 82% de aproveitamento.

Ambos os clubes se destacam pelo bom desempenho defensivo. O time comando por Eduardo Coudet sofreu apenas sete gols. E a equipe do técnico Tite teve sua meta superada uma única vez na temporada.

Já o Timão, após 11 partidas disputadas no Campeonato Paulista, saiu com o placar positivo em apenas quatro, empatou uma e foi derrotado em seis oportunidades. Por conta do mau desempenho, foi eliminado do Estadual ainda na fase de grupos. Porém, conseguiu a classificação na Copa do Brasil após superar o Cianorte.

Outro destaque do ranking é o Juventude, que aparece com o pior aproveitamento, também com 44%. São Paulo (56%) e Atlético Mineiro (58%) completam o "Z4" de piores times neste início de temporada.