Ferj define data, horário e locais dos jogos de ida das semis do Carioca

As datas, horários e locais da ida das semifinais do Campeonato Carioca foram confirmadas nesta segunda-feira pela Federação Carioca do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). Na briga pelo título, ainda restam Flamengo, Nova Iguaçu, Vasco e Fluminense.

No sábado, está marcado o Fla-Flu às 21h (de Brasília). Já no domingo, o Cruzmaltino e a surpresa do Estadual duelam às 18h30.

As duas primeiras partidas da semifinal serão realizadas no Maracanã. Com as duas melhores campanhas, Flamengo e Nova Iguaçu têm a vantagem do empate no placar agregado.

ANOTA NA AGENDA! ?? Datas, horários e locais dos jogos de ida das semifinais do Carioca definidas! pic.twitter.com/7YxBnIosAR ? Cariocão (@Cariocao) March 4, 2024

Os detalhes dos duelos de ida das semis da Taça Rio também já foram definidos. Botafogo e Boavista podem empatar na soma dos resultados para passar à final.

O Alvinegro encara o Sampaio Corrêa às 16h desse domingo, no Elcyr Resende, em Bacaxá. Na outra semifinal, a Portuguesa-RJ recebe o Alviverde no sábado, às 16h30, no Luso-Brasileiro.