Federação confirma data e horário das semifinais do Campeonato Mineiro

Nesta segunda-feira, a Federação Mineira de Futebol definiu a data e o horário das partidas de ida das semifinais do Campeonato Mineiro.

O Cruzeiro garantiu a melhor campanha da primeira fase e enfrenta o Tombense, quarto colocado, nas semifinais. O primeiro jogo vai ser disputado no Ipatingão, casa do Ipatinga, no próximo domingo, às 19h30 (de Brasília), com transmissão do Premiere.

Semifinais - Jogos de Ida - Atlético x América - Sábado - 09/03 - 16:30 - Arena MRV - Transmissão: Globo Minas

- Tombense x Cruzeiro - Domingo - 10/03 - 19:30 - Ipatingão - Transmissão: Premiere#NósRespiramosFutebol #FutebolMineiro #MineiroSicoob2024 ? Federação Mineira de Futebol (@FMF_Oficial) March 4, 2024

Já o Atlético-MG ficou com a terceira melhor campanha e enfrenta o América-MG por uma vaga na decisão do Estadual. O Coelho acabou na segunda posição. A partida de ida será disputada na Arena MRV no próximo sábado, às 16h30, com transmissão da Globo Minas e do Premiere.

Os times com a melhor campanha na primeira fase tem vantagem nas semifinais. Cruzeiro e América-MG podem se classificar para a final do Campeonato Mineiro com dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols.