CBF fica perto de gerente do Palmeiras e também quer executivo ex-Santos

Do UOL, em São Paulo e Rio de Janeiro

A CBF espera fechar nesta semana os detalhes para o anúncio da contratação de Cícero Souza, gerente de futebol do Palmeiras, para trabalhar na seleção brasileira. A entidade também segue na busca de mais profissionais para outros cargos no departamento de seleções e conversa com Sérgio Dimas.

O que aconteceu

Cícero já trabalhou no clássico contra o São Paulo em um clima de despedida. A expectativa na CBF é que nos próximos dias os detalhes burocráticos se resolvam para que ele seja anunciado como gerente de seleções.

Ao mesmo tempo, a CBF quer Sérgio Dimas para uma outra função. O UOL apurou que seria uma espécie de supervisor da seleção, cuidando de aspectos logísticos.

Dimas atualmente é gerente executivo de futebol do Botafogo-SP e já trabalhou no Santos. A previsão para ele é também avançar nas negociações nesta semana.

Sérgio Dimas trabalhou com Dorival Júnior tanto no Santos quanto no Ceará. Ele chegou ao Botafogo-SP em novembro de 2023.

A contratação da dupla é conduzida por Rodrigo Caetano, que recentemente assumiu como coordenador geral de seleções na CBF, trabalhando em parceria com o técnico Dorival Júnior.

A CBF quer preencher as lacunas necessárias para que a seleção se apresente na data Fifa deste mês com organograma mais completo. Ao menos em relação à seleção principal.