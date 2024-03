Torcedores de Palmeiras e São Paulo brigam em Curitiba; polícia investiga

Torcedores de Palmeiras e São Paulo se envolveram em uma briga em Curitiba.

O que aconteceu:

A briga entre os torcedores aconteceu no domingo (3), no bairro da Água Verde, mesmo dia do clássico entre as equipes em São Paulo. A informação foi dada pelo G1 e foi confirmada pelo UOL com a Polícia Civil do Paraná.

Torcedores do São Paulo invadiram um bar onde os torcedores do Palmeiras assistiam ao jogo, e então uma briga entre eles começou.

Em vídeo que circula nas redes sociais, pessoas arremessam cadeiras e são vistas com pedaços de madeira. Fogos de artifício também foram atirados durante a briga.

Os envolvidos aparecem sem os uniformes dos times para não serem identificados.

Ali é um local frequentado por torcedores da Mancha Verde de São Paulo e ali compareceu uma torcida que seria composta de outros torcedores locais, da torcida do São Paulo. Então eles foram realmente para brigar , delegado Luiz Carlos de Oliveira, ao G1

A Polícia Civil do Paraná informou que investiga o caso para identificação dos integrantes envolvidos na briga.