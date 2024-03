Athletic Bilbao anuncia a contratação de atacante espanhol do Braga

O Athletic Bilbao anunciou nesta segunda-feira a contratação do atacante espanhol Álvaro Djaló, que pertencia ao Braga, de Portugal. O atleta chega ao time basco na próxima temporada europeia e terá cinco anos de contrato, ou seja, até 30 de junho de 2029.

? Acuerdo con el @SCBragaOficial para el fichaje de Álvaro Djaló. El delantero se incorporará al @AthleticClub la próxima campaña con un contrato de 5 temporadas. #AthleticClub ? ? Athletic Club (@AthleticClub) March 4, 2024

O jovem de 24 anos realizou 38 partidas nesta temporada, marcou 14 gols e deu três assistências. Sua versatilidade é um aspecto importante de seu jogo. Ele pode atuar nas duas pontas, como "camisa 9" e também de meia.

No anúncio do atacante, o Athletic Bilbao destacou algumas características do jogador, como por exemplo a capacidade de fazer gols, velocidade, finalização e bolas paradas.

Djaló chegou ao Braga com apenas 17 anos. Antes disso, fez categoria de base no UD San ??Miguel de Basauri e no SD Begoña, ambos da cidade de Bilbao.

O Athletic Bilbao está na quinta posição do Campeonato Espanhol e enfrenta o Las Palmas no próximo domingo, às 12h15 (de Brasília), no Gran Canaria Stadium.