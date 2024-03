André desfalca o Fluminense na ida da semi do Carioca contra o Flamengo

O Fluminense foi derrotado pelo Botafogo na última rodada da Taça Guanabara, fase de classificação do Campeonato Carioca. Apesar do resultado fazer os Tricolores terminarem na quarta posição, o clube conquistou a vaga para a próxima fase.

Agora, a equipe comandada por Fernando Diniz terá que enfrentar o Flamengo nas semifinais. O primeiro jogo será neste sábado, no Maracanã.

Para esta partida, Diniz não contará com o volante André, que foi expulso contra o Botafogo e terá que cumprir suspensão. A tendência é a de que Alexander seja seu substituto.

Pênalti para o Botafogo. André é expulso de campo. ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 3, 2024

Outro problema pode ser Douglas Costa. O atacante saiu da última partida ainda no primeiro tempo com um problema físico e será reavaliado.

O Fluminense segue em busca do tri do Estadual. Para chegar à final, os Tricolores precisam acabar com a vantagem do Flamengo de atuar por dois resultados iguais.