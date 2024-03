Al-Nassr é derrotado por Al-Ain e sai em desvantagem no confronto de ida pela Champions da Ásia

Nesta segunda-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions da Ásia, o Al-Nassr visitou o Al-Ain, no Estádio Tahnoun Bin Mohamed, e perdeu por 1 a 0. Soufiane Rahimi foi quem marcou o gol da vitória.

Com o resultado positivo, o Al-Ain chega para o jogo de volta com a vantagem do empate para se classificar à semifinal da competição. Por outro lado, a equipe comandada pelo português Luis Castro, que contou com o zagueiro Laporte expulso, precisará vencer por dois gols de diferença para garantir a vaga direta. O triunfo por apenas um gol, levará a decisão para a prorrogação e, em, caso de nova igualdade no agregado, o jogo irá para os pênaltis.

No duelo seguinte, o Al-Nassr recebe o Al-Raed no Al-Awwal Park. A bola rola na próxima quinta-feira, às 14 horas (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Saudita. Pelo lado do Al-Ain, a equipe também retorna aos gramados nesta quinta-feira, dessa vez diante do Ittihad Kaiba, às 10:35 (de Brasília), no Estádio Tahnoun Bin Mohamed, pelo segundo jogo da semifinal da Copa da Liga dos Emirados Árabes. Por fim, o jogo de volta entre Al-Ain e Al-Nassr acontece na próxima segunda-feira, às 16 horas (de Brasília), no Al-Awwal Park.

O gol

Aos 28, os donos da casa abriram o placar com Kaku. Entretanto, o gol foi anulado por impedimento. Já aos 44, Rahimi recebeu de Kaku, fez boa jogada individual e, após limpar o goleiro, mandou para o fundo do gol.

Aos 27, Rahimi anotou outro para o Al-Ain, no entanto, foi anulado novamente por impedimento.