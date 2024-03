Vitória de Felipe Baptista e homenagens marcam etapa de abertura da Stock Car

Felipe Baptista conquistou a vitória da primeira etapa da Stock Car Pro Series, que aconteceu neste domingo, em Goiânia. Além disso, o Autódromo Internacional Ayrton Senna recebeu diversas homenagens a Wilson Fittipaldi Júnior e Gil de Ferran, que faleceram recentemente.

O jovem Felipe Baptista não deu chances aos adversários e conquistou seu segundo triunfo na Stock Car, voltando ao topo do pódio depois de terminar na primeira posição em dezembro de 2022, em Interlagos. O piloto comemorou a vitória.

"Foi um fim de semana maravilhoso em minha nova casa. E só quero agradecer a todos eles, que entregaram um carro incrível. Administrei muito os pneus, tinha todos os 44 pushes guardados para hoje e ainda sobraram 11 no carro. Consegui um ritmo legal na largada e relargadas. É o início de uma temporada no que, com certeza, vamos estar lá na frente até o fim brigando pelo título", disse Felipe, ressaltando o início da relação com o Toyota Corolla da Crown Racing.

Felipe Massa também obteve ótimo desempenho e terminou a corrida na segunda posição. Gabriel Casagrande, depois do top-5 na corrida Sprint, de sábado, cruzou a linha de chegada na prova principal na terceira colocação, que o coloca na liderança da tabela, com 111 pontos.

Rubens Barrichello, Lucas Foresti, Julio Campos, Nelson Piquet Jr., Bruno Baptista, Átila Abreu e Dudu Barrichello fecharam as dez primeiras colocações da tabela.

As homenagens a Wilson Fittipaldi Júnior e Gil de Ferran também marcaram o evento. Christian Fittipaldi, filho de Wilson, trouxe o histórico capacete da primeira corrida do pai na Fórmula 1. Rubens Barrichello correu em Goiânia com o design de capacete que foi uma das muitas marcas deixadas por Gil.

A segunda etapa da temporada da Stock Car volta em três semanas, entre os dias 22 e 24 de março.