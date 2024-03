Vasco goleia a Portuguesa e garante classificação para a semifinal do Carioca

O Vasco fez o dever de casa e carimbou a vaga para a semifinal do Campeonato Carioca. Neste domingo, o Gigante da Colina goleou a Portuguesa por 4 a 0, em São Januário, pela 11ª rodada da Taça Guanabara.

Com a vitória do Botafogo sobre o Fluminense neste domingo, o Vasco entrou em campo com a obrigação de vencer a Portuguesa. Se empatasse, ficaria fora da semifinal. O Gigante da Colina não sentiu a pressão. Logo aos dois minutos, abriu o placar, com Payet, e construiu a vitória em São Januário.

Com o triunfo, o Vasco pulou para a terceira colocação da Taça Guanabara. O adversário do Gigante da Colina na semifinal será o Nova Iguaçu. A outra semi será entre Flamengo e Fluminense. O primeiro jogo será no fim de semana. A Federação ainda não anunciou o dia específico. Antes, contudo, o Vasco tem jogo decisivo pela Copa do Brasil e enfrenta o Água Santa, de São Paulo, nesta quarta-feira, às 20h (horário de Brasília), em São Januário.

A Portuguesa, por sua vez, vai disputar a Taça Rio, que reúne do quinto ao oitavo colocado do Estadual. O adversário será o Boavista, no próximo fim de semana. A data específica também será anunciada.

O jogo

O Gigante da Colina abriu o placar logo aos dois minutos. Vegetti foi lançado por João Victor pela direita e cruzou para Payet fazer 1 a 0 em São Januário. A Portuguesa ameaçou aos 18 minutos. Ronaldo finalizou de fora da área e obrigou Léo Jardim a mandar para escanteio.

O Vasco respondeu da melhor forma. Aos 30 minutos, o Gigante da Colina fez um belo gol, em trama coletiva. Payet recebeu pela direita e cruzou para Galdames, na área. De primeira, ele tocou para Adson. O atacante, então, ajeitou e finalizou no canto: 2 a 0.

A Portuguesa voltou a levar perigo aos 38 minutos. Ronaldo cruzou para a área e Joazi, livre, cabeceou. Ele, por pouco, errou o alvo. O Vasco teve chance para ampliar aos 43 minutos, em nova bela trama. Sforza tocou de calcanhar para Piton. O lateral-esquerdo tabelou com Vegetti e ficou em boa condição, mas chutou mal, para fora. O Gigante da Colina foi para o intervalo vencendo por 2 a 0.

Ramón Díaz fez mudança no Vasco no intervalo. Ele colocou Mateus Carvalho no lugar de Léo, que estava pendurado por acúmulo de cartões amarelos. Aos 10 minutos, o Vasco quase ampliou. Payet cobrou falta para a área e Sforza por pouco não marcou.

O Vasco ampliou aos 19 minutos. Vegetti recebeu de Payet e tocou na saída do goleiro: 3 a 0. A Portuguesa assustou aos 28 minutos. Guilherme Silveira, que entrou no segundo tempo, acertou o travessão em cobrança de falta.

O Gigante da Colina chegou ao quarto gols aos 37 minutos. Payet fez linda jogada e achou David, que entrou no lugar de Vegetti. O atacante chutou e fez 4 a 0. Aos 43, Vinícius, que tinha acabado de entrar, obrigou Léo Jardim a fazer boa defesa. O Vasco, com uma boa atuação, garantiu a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca.

FICHA TÉCNICA

VASCO 4X0 PORTUGUESA

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 03/03/2024, domingo

Horário: 18h10 (de Brasília)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistentes: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis e Lilian da Silva Fernandes Bruno

VAR: Philip Georg Bennett

Cartão amarelo: Anderson Rosa e Wellington Cézar (Portuguesa) e Mateus Carvalho (Vasco)

Cartão vermelho:

Gols:

Vasco: Payet, aos 2? do 1ºT, Adson, aos 30? do 1ºT, Vegetti, aos 19? do 2ºT, e David, aos 37? do 2ºT

Portuguesa:

VASCO: Léo Jardim; João Victor, Medel e Léo (Mateus Carvalho); Paulo Henrique, Sforza (Praxedes), Galdames (De Lucca), Payet e Lucas Piton; Adson (Rossi) e Vegetti (David). Técnico: Ramón Díaz.

PORTUGUESA: Dida; Ronaldo, Diego Guerra, Pedro Botelho e Joazi; João Paulo (Coppetti), Wellington Cézar, Anderson Rosa (Vinícius), Lucas Silva (Guilherme Silveira) e Cesinha (Pedro Henrique); Patrick Carvalho (Hernane Brocador). Técnico: Carlos Alberto Tozzi.