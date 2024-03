São Paulo cita "reciprocidade" e veta sala para coletiva de Abel após empate no Choque-Rei

O técnico Abel Ferreira não concedeu entrevista coletiva após o empate do Palmeiras por 1 a 1 contra o São Paulo, no Morumbis, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A decisão se deu após o Tricolor barrar a sala de coletiva do estádio para o treinador falar.

Ao clube não foi oferecido nenhum espaço alternativo. Por isso, o Palmeiras optou por não realizar a entrevista do treinador. Os jogadores também não falaram na zona mista.

O São Paulo alega que "por reciprocidade" disponibilizou a zona mista do local para a realização das entrevistas do Palmeiras. Em esclarecimento publicado nas redes sociais, o Tricolor disse que no último clássico no Allianz Parque, disputado em 2023, o São Paulo realizou a coletiva "em um pequeno espaço anexo à zona mista do estádio".

O Palmeiras, porém, argumenta que a "reciprocidade" dita pelo rival não se sustenta, já que, apesar da estrutura, um espaço é oferecido aos visitantes para realização da entrevista pós-jogo.

Na zona mista, pouco depois do apito final, o presidente Júlio Casares fez duras críticas ao técnico Abel Ferreira e sua comissão. "Chega de o Abel apitar jogo no Paulistão", protestou o mandatário, referindo-se às cobranças do português à arbitragem.

Confira a nota de esclarecimento do São Paulo

"O São Paulo Futebol Clube esclarece que, por reciprocidade, disponibilizou a zona mista do MorumBIS para a realização das entrevistas da Sociedade Esportiva Palmeiras. A utilização ou não do espaço fica a cargo do clube visitante.

Vale ressaltar que, na última partida disputada no Allianz Parque, o São Paulo precisou realizar a entrevista coletiva em um pequeno espaço anexo à zona mista do estádio, local de passagem de muitas pessoas, que dava acesso ao vestiário dos gandulas, sem direito a fixar adequadamente o backdrop com os patrocinadores.

Os jornalistas, inclusive, ficaram sentados no chão e sem o sistema de som ideal para a realização do trabalho de todos os envolvidos".