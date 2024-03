Santos perde do Bragantino com dois a mais, e Palmeiras pode garantir liderança geral do Paulista

O Santos perdeu para o Red Bull Bragantino por 1 a 0 na noite deste domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O Peixe jogou com dois atleta a mais ao longo do segundo tempo, mas mesmo assim saiu derrotado no Estádio Nabi Abi Chedid, com gol de Eduardo Sasha. Com o revés da equipe de Fábio Carille, o Palmeiras, caso vença o São Paulo na rodada, pode garantir a liderança geral do Paulistão.

O Santos segue na primeira posição do grupo A, mas estacionou nos 22 pontos. O Red Bull Bragantino, por sua vez, lidera a chave C, com 21 unidades. Ambas as equipes já estão classificadas para as quartas de final, e jogam apenas para conseguir uma colocação melhor na classificação geral. Neste momento, o Verdão lidera a tabela geral, com 24 pontos.

O próximo jogo do Santos será contra a Inter de Limeira, no domingo (10), pela última rodada da fase de grupos do Estadual. Já o Massa Bruta encara o Guarani, no mesmo dia e horário. Antes, a equipe comandada por Pedro Caixinha enfrenta o Botafogo, na quarta-feira, pela ida da terceira fase da Copa Libertadores.

O jogo

O primeiro tempo foi truncado em Bragança Paulista. O Red Bull Bragantino começou tentando impor seu ritmo e abriu o placar aos 22 minutos, com Eduardo Sasha, que recebeu passe em profundidade de Helinho e finalizou entre as pernas do goleiro João Paulo.

Após o gol sofrido, o Santos passou a intensificar a marcação e ficar mais com a bola, mas não conseguiu levar perigo ao goleiro Cleiton. Das sete finalizações na primeira etapa, nenhuma foi em direção da meta dos mandantes. Já o Massa Bruta, de cinco arremates, acertou o alvo em três oportunidades.

Segundo tempo

Logo na volta do intervalo, aos três minutos do segundo tempo, o zagueiro Luan Cândido foi expulso após revisão no VAR por conta entrada forte em Weslley Patati na lateral do campo. Com um a mais, o Santos levou perigo logo em seguida, com finalização de Felipe Jonatan que parou em defesa de Cleiton.

Após essa ocasião de gol, porém, o Peixe não conseguiu se aproveitar da vantagem numérica. Carille buscou soluções, com jogadores como Nonato e Julio Furch, mas a equipe só foi criar uma grande chance no último minuto do período regulamentar, em chute de João Schmidt para defesa de Cleiton.

O Bragantino, por sua vez, marcou de forma compacta e cedeu poucos espaços para os visitantes. Nos acréscimos, o Massa Bruta ainda teria outro jogador a menos, já que Thiago Borbas recebeu segundo cartão amarelo após falta em Hayner. O time comandado por Pedro Caixinha chegou à sexta vitória no Estadual.

FICHA TÉCNICA



RB BRAGANTINO 1 X 0 SANTOS

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)



Data: 3 de março de 2024 (domingo)



Horário: 18 horas (de Brasília)



Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos



Assistentes: Risser Jarussi Corrêa e Leandro Matos Feitosa



VAR: Adriano de Assis Miranda

Gols: Eduardo Sasha, aos 22 do 1ºT (RedBull Bragantino)



Cartões amarelos: Jadsom, Vitinho, Thiago Borbas e Cleiton (Red Bull Bragantino); Aderlan (Santos)



Cartão vermelho: Luan Cândido e Thiago Borbas (Red Bull Bragantino)

RB BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom, Gustavinho (Eric Ramires) e Lincoln (Léo Realpe); Helinho (Guilherme Lopes), Vitinho (Ignacio Laquintana) e Eduardo Sasha (Thiago Borbas)



Técnico: Pedro Caixinha

SANTOS: João Paulo, Aderlan (Felipe Jonatan), Gil (Tomás Rincón), Joaquim e Hayner; João Schmidt, Diego Pituca (Nonato) e Cazares (Weslley Patati); Guilherme, Morelos e Pedrinho (Julio Furch)



Técnico: Fábio Carille