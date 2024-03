São Paulo virou 'calcanhar de Aquiles' do Palmeiras na era Abel Ferreira

Abel Ferreira terá hoje (3), no comando do Palmeiras, seu 22º clássico contra o São Paulo, e o português precisará de mais do que "sorte" para venceu seu rival mais indigesto. A partida pelo Campeonato Paulista será no Morumbi, às 20h (de Brasília).

O que aconteceu

O confronto está empatado, com sete vitórias para cada lado. Os sete jogos restantes terminaram em igualdade.

O São Paulo, porém, leva a melhor em partidas disputadas no MorumBIS. São quatro triunfos para o Tricolor, contra três do Alviverde, além de três empates.

O Tricolor, inclusive, conquistou mais títulos em cima do rival desde a chegada de Abel Ferreira. O São Paulo levou o Paulistão de 2021 e a Supercopa do Brasil 2024, enquanto o Palmeiras foi o campeão paulista de 2022.

Nos mata-matas, o São Paulo foi soberano na Copa do Brasil, e o Palmeiras quebrou tabu pela Libertadores. O Tricolor eliminou o rival nas oitavas de final de 2022 e nas quartas de 2023. O time de Abel levou a melhor nas quartas continentais de 2021.

Em contrapartida, o SPFC não ganha do Palmeiras no MorumBIS desde 2017 em jogos regulares. Desde então foram cinco triunfos alviverdes como visitante.

[O São Paulo] É uma equipe histórica, com peso terrível, contra o Palmeiras joga sempre na sua máxima força e consegue ser consistente. Particularmente não tenho tido muita sorte contra o São Paulo. Desde que sou treinador, acho que é a equipe que mais vence nossa equipe, tirando a Libertadores e outro momento. Abel Ferreira

O São Paulo é o time que mais venceu o Palmeiras de Abel entre os rivais paulistas. Santos e Corinthians, por exemplo, só conseguiram o feito uma vez.

O Tricolor também é o time o que mais encarou o Alviverde desde a chegada do português. Foram 21 confrontos, contra 12 de Corinthians e Santos.

O São Paulo levou a melhor nas duas disputas de pênaltis e vem de título da Supercopa do Brasil. O Tricolor venceu nas penalidades após empate em 0 a 0 no tempo regulamentar.

Abel, porém, negou qualquer clima de "revanche" pelo vice no Mineirão: "Faz parte do passado [...] Para as torcidas vale mais do que isso, mas vamos nos preparar, eles vão vão entrar na máxima força, ligados, como tem sido os confrontos. E, nós vamos procurar fazer um jogo consistente para que o Palmeiras possa ganhar".