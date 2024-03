Murilo explica lance de pênalti sofrido e exalta postura do Palmeiras no empate contra o São Paulo

O Palmeiras empatou por 1 a 1 com o São Paulo, neste domingo, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, no Estádio do Morumbis. Murilo sofreu o pênalti que originou o gol de Raphael Veiga. Após a partida, o zagueiro falou sobre o lance e elogiou a equipe que buscou a igualdade depois de sair atrás no placar.

"Foi um lance em que eu pulei antes e peguei a bola. Ele (Rafael) veio dar o soco e pegou na minha cabeça e eu senti que foi forte. Sou forte, então para cair, tem que ser um golpe forte. A equipe está de parabéns, lutou. No segundo tempo fomos melhor que no primeiro, fomos bem nos duelos e graças a Deus pudemos fazer um gol", disse em entrevista à TNT Sports.

Nesta semana, Murilo foi convocado, pela primeira vez, pelo técnico Dorival Júnior para a Seleção Brasileira. O jogador, ao lado de Endrick, será representante do Verdão nos amistoso contra Inglaterra e Espanha.

"Estou muito feliz. Foi uma semana muito importante para minha vida. Só agradecer a Deus por tudo que vem acontecendo, minha esposa, minha família, meu pai que vem nesse sonho comigo. Agora é dar meu melhor, continuar com os pés no chão, dando meu melhor e chegar lá (na Seleção) e fazer um bom trabalho", seguiu.

Com o resultado, o Palmeiras fica com 25 pontos, na liderança do Grupo B. A equipe vai para a última rodada buscando ser a melhor campanha geral da fase de grupos. O Verdão entra em campo no domingo, quando enfrenta o Botafogo-SP, na Arena Barueri, às 16 horas (de Brasília).