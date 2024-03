Jogo entre Fortaleza e Fluminense-PI pela Copa do Brasil é suspenso por conta de chuva

A partida entre Fortaleza e Fluminense-PI neste domingo, válida pela primeira fase da Copa do Brasil, foi suspensa por conta de uma chuva forte em Teresina, no Piauí. A tempestade prejudicou o gramado do jogo, que teve que ser interrompido no intervalo. A bola volta a rolar para o segundo tempo nesta segunda-feira, às 15h (de Brasília).

As duas equipes disputaram todo o primeiro tempo. A etapa inicial ocorreu de maneira completa, mas as condições do campo não estavam aptas para a segunda etapa, que foi adiada.

?? PARTIDA SUSPENSA! Por conta da forte chuva em Teresina, que deixou grandes poças d'água no campo, o segundo tempo da partida será disputado amanhã, 15h. #FortalezaEC #CopaDoBrasil2024 pic.twitter.com/dFBZpurYfr ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) March 4, 2024

É a segunda vez que o jogo sofre alteração na data. Inicialmente, a partida estava prevista para ocorrer no dia 29 de fevereiro. Todavia, devido ao ataque ao ônibus do Fortaleza após o duelo com o Sport, pela Copa do Nordeste, o confronto foi remarcado para este domingo.

O primeiro tempo do jogo terminou empatado e sem gols. Para o Fortaleza conquistar a classificação, a equipe precisa apenas manter o placar da etapa inicial no segundo tempo, ou derrotar o Teresina.

O vencedor do confronto encara o Retrô-PE na segunda fase da Copa do Brasil. A partida esta prevista para acontecer no dia 14 de março (quinta-feira).