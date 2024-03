João Schmidt reconhece jogo ruim do Santos em derrota para Bragantino: "Fica um gosto amargo"

O volante João Schmidt reconheceu que o Santos não jogou bem na derrota para o Red Bull Bragantino por 1 a 0, neste domingo, no Estádio Nabi Abi Chedid. O resultado atrapalhou o Peixe pensando em liderança geral no Campeonato Paulista.

"Jogo difícil, não fizemos um bom jogo, tivemos algumas chances e erramos. Essa derrota deixa um gosto amargo. A gente brigando pela primeira colocação na tabela, deixamos escapar hoje, infelizmente saímos com derrota", comentou o camisa 5 à Record.

O único gol da partida foi marcado por Eduardo Sasha, no primeiro tempo. O Santos chegou a ficar com dois jogadores a mais na etapa final, mas não conseguiu transformar a superioridade numérica em bom desempenho.

Com o revés da equipe de Fábio Carille, o Palmeiras, caso vença o São Paulo na rodada, pode garantir a liderança geral do Paulistão. O Santos segue na primeira posição do grupo A, mas estacionou nos 22 pontos.

O próximo jogo do Santos será contra a Inter de Limeira, no domingo (10), pela última rodada da fase de grupos do Estadual.