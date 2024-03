Botafogo vence Flu, mas não avança no Carioca e vai disputar a Taça Rio

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Em jogo com final movimentado, o Botafogo venceu o Fluminense por 4 a 2, no Maracanã, mas não foi o suficiente para chegar às semifinais do Carioca. O triunfo foi construído com dois gols de Marlon Freitas, o primeiro e o terceiro, Raí e Emerson Urso. Lelê e John Kennedy marcaram para o Tricolor — André foi expulso aos 40 minutos do segundo tempo

Briga na tabela. Com o resultado, o Alvinegro chegou a 20 pontos e entrou no G4, mas, com a vitória do Vasco sobre a Portuguesa-RJ, acabou eliminado. O Fluminense permaneceu com 21 e foi ultrapassado por Nova Iguaçu e Vasco, terminando na quarta colocação — será o rival do Flamengo na semi.

Próximo duelo. Os primeiros jogos das semifinais vão ser disputados nos dias 9 e 10 de março, e o segundo nos dias 16 e 17. As semifinais da Taça Rio — torneio disputado entre os times que ficaram da quinta à oitava colocação, serão nas mesmas datas.

Como foi o jogo

Começo avassalador. O Botafogo começou o jogo ligado e rapidamente abriu o placar. Logo aos dois minutos, Marlon Freitas balançou a rede. O Fluminense encontrava bastante dificuldade na saída de bola, e em uma falha neste quesito, o Alvinegro chegou ao segundo com Raí.

Equilíbrio. Aos poucos, o Tricolor foi equilibrando as ações e via nos espaços achados por Lelê em meio à defesa do rival a esperança de mudar o panorama. Foi justamente assim que os comandados de Diniz conseguiram balançar a rede.

Agitado. O duelo se mostrou mais aberto após o gol do Flu, e os dois times acharam espaços. As equipes criaram chances — Lelê e Janderson tiveram as mais claras —, mas desperdiçaram.

Mudanças. Ainda na primeira metade do segundo tempo, Fernando Diniz colocou em campo nomes que são titulares, como Marcelo, André e Martinelli — John Arias já estava em campo.

Picotado. O jogo, que estava movimentado, passou a ter muitas faltas e discussões entre integrantes dos dois times e com os árbitros. Assim, em certo momento, a bola pouco rolou.

Lá e cá. O Fluminense chegou ao empate aos 37 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti de John Kennedy. Mas, três minutos depois, André fez pênalti em Marlon Freitas e foi expulso. O próprio volante bateu e fez.

Tempo fechou. Nos acréscimos, houve um empurra-empurra entre jogadores. Felipe Alves, goleiro do Flu, puxou Yarlen, que estava caído, para fora do gramado. Hugo, então, puxou o companheiro para dentro de campo novamente. A partir daí, uma confusão teve início. Ainda houve tempo para o Botafogo fazer o quarto, com Emerson Urso.

Lances importantes

0x1. Aos 2 minutos do 1º tempo, Raí avançou pela esquerda e cruzou para a área. Marlon Freitas dominou com a parte externa do pé esquerdo e bateu forte para abrir o placar.

Quase. Aos 7 minutos do 1º tempo, Lelê recebeu no meio da defesa do Botafogo, avançou, invadiu a área e bateu na saída de Gatito, mas a bola saiu à esquerda do gol.

0x2. Aos 13 minutos do 1º tempo, Renato Augusto foi desarmado no campo de ataque e Mateo Ponte saiu em velocidade. Ela cruzou para a entrada da área e Antônio Carlos tirou, mas Raí emendou e acertou o canto de Felipe Alves.

1x2. Aos 26 minutos do 1º tempo, Lelê recebe lançamento no meio da zaga do Botafogo. Lucas Halter e Gatito Fernández bateram cabeça e o atacante aproveitou para balançar a rede.

Passou perto. Aos 9 minutos do 2º tempo, Marlon tentou dar um chapéu em Raí, mas se atrapalhou. A bola sobrou para Kauê, que bateu rasteiro e a bola saiu rente à trave direita de Felipe Alves.

2x2. Aos 37 minutos do 2º tempo, John Kennedy cobrou pênalti — que ele mesmo sofreu — com uma cavadinha e empatou.

2x3. Aos 41 minutos do 2º tempo, Marlon Freitas cobrou pênalti e colocou Botafogo na frente de novo. André, que deu um carrinho em Kauê, foi expulso.

2x4. Aos 53 minutos do 2º tempo, Emerson Urso se antecipou à marcação de Marcelo e, com um peixinho, balançou a rede.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 4 BOTAFOGO

Competição: Campeonato Carioca

Data e hora: 3 de março de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Thiago Filemon Soares Pinto

VAR: Rodrigo Carvalhães de Miranda

Cartões amarelos: John Kennedy, Lelê, Felipe Alves (FLU); Gregore, Lucas Halter, Marçal, Mateo Ponte, Emerson Urso, Damián Suárez, Gatito (BOT)

Cartões vermelhos: André, do Fluminense, aos 39'/2ºT

Gols: Marlon Freitas, do Botafogo, aos 2'/1ºT; Raí, do Botafogo, aos 13'/1ºT; Lelê, do Fluminense, aos 26'/1ºT; John Kennedy, do Fluminense, aos 37'/2ºT; Marlon Freitas, aos 41'/2ºT; Emerson Urso, do Botafogo, aos 53'/2ºT

Fluminense: Felipe Alves; Guga (Martinelli), Antônio Carlos (André), Marlon (Marquinhos) e Alexsander (Marcelo); Lima, Renato Augusto e Terans; Douglas Costa (John Arias), Lelê e JK. Técnico: Fernando Diniz

Botafogo: Gatito Fernandez; Mateo Ponte (Damián Suárez), Bastos, Halter (Jefferson Maciel) e Marçal; Gregore, Marlon Freitas e Kauê (Yarlen); Diego Hernandez (Hugo), Raí (Emerson Urso) e Janderson. Técnico: Fabio Matias (interino)