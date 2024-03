Flamengo x Fluminense e Nova Iguaçu x Vasco: veja os dias dos duelos pela semifinal do Carioca

As semifinais do Campeonato Carioca estão definidas. De um lado, Flamengo x Fluminense. Do outro, Nova Iguaçu x Vasco. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou as datas dos confrontos.

Flamengo e Fluminense vão abrir a semifinal. O primeiro jogo será no sábado, no Maracanã. O horário será confirmado nesta segunda-feira. A segunda partida será no domingo, dia 17, também no Maraca.

Já o primeiro duelo entre Nova Iguaçu x Vasco será no domingo. A partida de volta está marcada para o dia 16, sábado. Os horários e os palcos dos duelos vão ser definidos nesta segunda-feira.

DEFINIDOS OS CONFRONTOS! Teremos FlaxFlu no @maracana em uma chave e na outra Nova Iguaçu e Vasco! Os horários das semis e os palcos de Nova x Gigante serão definidos nesta segunda. ??? É o #CariocaBetNacional chegando na sua parte decisiva! ? pic.twitter.com/MzzS9OgT0c ? Cariocão (@Cariocao) March 3, 2024

O Flamengo foi o campeão da Taça Guanabara de forma invicta e vai ter vantagem do empate em pontos ganhos e saldo de gols contra o Fluminense. Por sinal, é reedição das últimas quatro finais do Carioca - com duas vitórias para cada lado.

Surpresa deste Campeonato Carioca, o Nova Iguaçu fechou a Taça Guanabara na segunda colocação e vai ter a vantagem contra o Vasco, terceiro lugar.