Corinthians planeja amistosos para compensar prejuízo por eliminação

O Corinthians pretende fazer amistosos no período que terá após a eliminação precoce no Paulistão para amenizar o prejuízo que terá com a queda no torneio.

Perde aqui, ganha ali

O Alvinegro paulista ficará 19 dias sem jogar por competições oficiais. Depois de enfrentar o Água Santa no dia 10, pela última rodada do Paulistão, e o São Bernardo no dia 14, pela segunda fase da Copa do Brasil, o time só voltará a campo em 3 de abril, para a estreia na Sul-Americana. Será a única partida em cerca de um mês até o início do Brasileirão, no dia 13 do próximo mês.

O clube do Parque São Jorge quer fazer dois amistosos nesse período. A ideia é disputar esses duelos fora de São Paulo como forma de agradar aos torcedores mais distantes, e realizá-los no exterior não está descartado. Já era uma ideia da nova diretoria para o começo do ano, mas a falta de tempo hábil no começo da temporada inviabilizou a ideia.

Yuri Alberto, do Corinthians, lamentando no jogo contra a Ponte Preta, pelo Paulistão Imagem: Marcello Zambrana/Agif

O intuito do Corinthians com essas partidas também é recuperar com bilheteria a perda financeira com a eliminação. O prejuízo é de pelo menos R$ 600 mil, considerando valores de premiação da última edição, já que a meta orçamentário para 2024 era chegar à semifinal do Estadual. Além disso, o time também não terá a renda líquida de cerca de R$ 1,4 milhão por jogo realizado na Arena.

Assim, António Oliveira teria tempo livre para trabalhar sem o elenco perder ritmo de jogo. O período, inclusive, será maior que a pré-temporada com Mano Menezes, no início de janeiro. Internamente, o Alvinegro paulista entende que a trégua no calendário será importante para o técnico português entrosar mais o time.

O Corinthians tentou reagir com a mudança no comando técnico, mas não conseguiu reverter o início ruim e viu o sonho da classificação acabar de forma frustrada. O maior campeão paulista até venceu o Santo André e viu o Mirassol tropeçar, mas o triunfo da Inter de Limeira fez com que o clube ficasse matematicamente sem chances de avançar ao mata-mata.

Agora, tem que pensar no restante da temporada. São três competições pela frente, e o Corinthians terá que se classificar para a Copa do Brasil de 2025 por uma delas, já que não conquistou uma das vagas pelo Paulistão.