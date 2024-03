Com show de brasileiros, Benfica é goleado pelo Porto e perde a liderança do Português

O Benfica foi atropelado pelo Porto neste sábado, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Português. No estádio do Dragão, a equipe foi derrotada pelo rival por 5 a 0 e perdeu a liderança da competição. Os gols do jogo foram anotados por jogadores brasileiros. Galeno (2x), Wendell e Pepê foram os protagonistas da vitória dos donos da casa. O inglês Danny Namaso marcou o outro tento

Com a derrota, o Benfica viu a liderança do Português ser tomada pelo Sporting, que venceu na rodada. Agora, o time de Lisboa ocupa a segunda posição, com 58 pontos.

A larga vitória recolocou o Porto na briga pelo título nacional. Com a goleada, os donos da casa chegaram aos 52 pontos e permaneceram na terceira colocação.

O Benfica foca agora no duelo contra o Rangers, nesta quinta-feira, válido pela Liga Europa. O Porto volta a campo na sexta-feira, contra o Portimonense, pelo Português.

O Porto foi superior ao Benfica do início ao fim. O brasileiro Galeno estava inspirado no primeiro tempo e abriu a goleada dos donos da casa aos 20 minutos. O atacante aproveitou rebote após escanteio e bateu de voleio para inaugurar o marcador.

Aos 44 minutos, em jogada feita por brasileiros, o Porto chegou ao segundo gol. Pepê levantou a bola na área, Evanilson escorou e Galeno tocou para o fundo das redes.

O ritmo continuou o mesmo no segundo tempo. Logo aos dez minutos, em outra ação brasileira, Wendell recebeu de Galeno e finalizou de primeira para ampliar o placar a favor do Porto.

Seis minutos depois, a situação do Benfica se complicou ainda mais. O zagueiro argentino Otamendi derrubou Pepê com um carrinho e levou o segundo cartão amarelo, que ocasionou em sua expulsão.

Com a vitória assegurada e um a mais em campo, o Porto continuou intenso e ampliou o placar aos 30 minutos. Pepê recebeu passe na área e bateu forte no canto do goleiro.

O Porto ainda conseguiu marcar o quinto gol já na reta final do jogo. Aos 45 minutos, após cruzamento, Danny Namaso subiu de cabeça, testou firme e fechou a porta do caixão do Benfica.