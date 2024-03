Manchester City x Manchester United: onde assistir ao clássico pelo Inglês

O Manchester City recebe seu rival Manchester United, neste domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto será realizado no Etihad Stadium, às 12h30 (de Brasília).

O jogo será transmitido pela ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming). O Placar UOL também acompanha o confronto em tempo real.

O City ocupa a segunda colocação do campeonato com 59 pontos, quatro atrás do Liverpool.

O time de Guardiola conta com 18 vitórias, cinco empates e três derrotas. Foram 59 gols marcados e apenas 26 sofridos.

Já o United está no meio da tabela, fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões e Liga Europa.

O time tem 14 vitórias, 10 derrotas e dois empates. O número de gols sofridos e marcados é o mesmo: 36.

As equipes já se enfrentaram em 191 ocasiões, com 78 vitórias do United, 60 do City e 53 empates.

City x United - 27ª rodada do Campeonato Inglês

Local: Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra

Data e Hora: 3 de março às 12h30 (de Brasília)

Transmissão: ESPN e Star+