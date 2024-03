Bragantino vence Santos com dois a menos e passa em 1º do grupo no Paulista

O Bragantino contou com a 'Lei do Ex' ao seu favor e resistiu à pressão após expulsões para bater o Santos por 1 a 0, no Nabi Abi Chedid, na 11ª rodada do Campeonato Paulista.

Eduardo Sasha foi o autor do gol da vitória. O atacante, que defendeu o Peixe entre 2018 e 2020, marcou contra o ex-time aos 21 minutos do primeiro tempo. Ele balançou a rede pela quinta vez neste Paulistão.

O time da casa segurou a vantagem após ficar com um a menos logo na volta do intervalo. Luan Cândido foi expulso após revisão no VAR por cotovelada em Weslley Patati, que havia acabado de entrar, no terceiro minuto da etapa final. No apagar das luzes, Thiago Borbas também recebeu cartão vermelho após o segundo amarelo.

O Massa Bruta confirmou a liderança da chave C. O time comandado por Pedro Caixinha, que avançou de próxima fase antes mesmo de entrar em campo devido aos resultados dos outros jogos da rodada, foi a 21 pontos e não pode mais ser ultrapassado na tabela.

A situação do já classificado Santos não muda. Garantido na primeira posição da chave A, o Alvinegro praiano apenas cumpre tabela antes do mata-mata e se mantém com 22 pontos, tendo a segunda melhor campanha geral.

O Santos volta a campo só no domingo (10), enquanto o Bragantino joga na quarta (6). O Alvinegro praiano tem a semana livre até receber a Inter de Limeira, na Vila, para a última rodada do Paulistão. Já o Massa Bruta visita o Botafogo no duelo da terceira fase da pré-Libertadores.

Curiosidade: Sasha marcou seu terceiro gol diante do Santos. Ele já havia marcado duas vezes no duelo anterior contra o ex-clube, pelo Brasileirão do ano passado.

'Lei do Ex' decide jogo

Joaquim, do Santos, e Eduardo Sasha, do Bragantino, em ação no jogo do Paulistão Imagem: Anderson Lira/Ag. Estado

A partida começou agitada e teve trocação até o placar ser inaugurado. Com o Bragantino controlando a posse e o Santos respondendo em contra-ataques, os dois times tiveram chances e protagonizaram um início movimentado.

Em vantagem, o time da casa travou o adversário, e o jogo passou a ficar truncado. Sem pressa, o Massa Bruta continuou dominando as ações e cadenciou o ritmo, enquanto o Santos tentava reagir. O Peixe até teve mais volume, mas não encaixou as jogadas e levou pouco perigo ao gol defendido por Cleiton.

A dinâmica mudou com uma expulsão na volta do intervalo. Luan Cândido acertou a cabeça de Weslley Patati com o cotovelo nos primeiros minutos da segunda etapa. O árbitro Fabiano Monteiro não viu a agressão, mas foi chamado pelo VAR e aplicou o cartão vermelho ao zagueiro.

O Santos partiu para o ataque em busca do empate, que não veio. Os comandados por Carille se esforçaram, só que não conseguiram furar a retranca que o Bragantino montou e o Peixe acabou não passando na espécie de "teste" contra o adversário que está na Série A. Nos acréscimos finais, Thiago Borbas ainda recebeu o segundo amarelo e o Massa Bruta terminou com 9 em campo.

Gol e destaques

Eduardo Sasha, do Bragantino, comemora após marcar contra o Santos, pelo Paulistão Imagem: Diogo Reis/Agif

Vacilo quase fatal: Aos 19', João Schmidt recuou muito fraco para João Paulo, Vitinho tentou antecipar e dividiu com o goleiro. Foi por muito pouco.

1x0: Aos 21', Helinho recebeu na intermediária e deu um passe nas costas de Joaquim. Sasha invadiu a área batendo rasteiro e, com um toque de bico, acertou o vão das pernas de João Paulo.

Lá e cá. Aos 12', Felipe Jonatan invadiu a área, cortou a marcação duas vezes e bateu rasteiro, cruzado. Cleiton conseguiu defender e evitou o empate. Em resposta, Thiago Borbas foi lançado em contra-ataque, venceu Joaquim na velocidade e tocou na saída de João Paulo, mas a bola passou triscando a trave.

Cleiton salva no fim. Aos 26', João Schmidt ficou com a sobra na pequena área e bateu à queima-roupa, mas a bola explodiu no paredão do Bragantino.

Ficha técnica

Bragantino 1 x 0 Santos

Competição: 11ª rodada do Paulistão

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data e hora: 3 de março de 2024, às 18h

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos

Assistentes: Risser Jarussi Correa e Leandro Matos Feitosa

VAR: Adriano de Assis Miranda

Amarelos: Jadsom, Aderlan, Thiago Borbas e Cleiton

Vermelho: Luan Cândido e Thiago Borbas

Gol: Eduardo Sasha, aos 21'/1ºT

Santos: João Paulo; Aderlan (Felipe Jonatan), Gil (Rincón), Joaquim e Hayner; João Schmidt, Diego Pituca (Nonato) e Cazares (Weslley Patati); Guilherme, Pedrinho (Julio Furch) e Morelos. Técnico: Fabio Carille.

Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom, Gustavo Neves (Eric Ramires) e Lincoln (Léo Realpe); Helinho (Guilherme), Eduardo Sasha (Thiago Borbas) e Vitinho (Nacho). Técnico: Pedro Caixinha.