Verstappen lidera de ponta a ponta e vence GP do Bahrein, com Neymar presente

Neste sábado, o tricampeão Max Verstappen, da Red Bull, venceu o GP do Bahrein na abertura desta temporada de Fórmula 1. O holandês largou na pole e confirmou seu favoritismo após as 57 voltas, terminando com 22 segundos de vantagem. O piloto atingiu segunda vitória neste GP. Sergio Pérez, também da Red Bull, e Carlos Sainz, da Ferrari, completaram o pódio. Neymar compareceu ao circuito para acompanhar a prova.

A segunda etapa do Mundial de Fórmula 1 acontece no próximo sábado (9), na Arábia Saudita.

Todos os carros começaram com pneu macio e, logo na largada, o mexicano Sérgio Pérez, que começou em quinto lugar, ultrapassou do Carlos Sainz. Na volta sete, Pérez ganhou posição de Charles Leclerc. Na décima volta, Logan Sargeant escapou da pista e foi assinalada a única bandeira amarela da etapa, no setor um. Nesta mesma volta, Hamilton conseguiu deixar Alonso para trás. Na volta 11, Sainz conseguiu ultrapassar Charles Leclerc.

Russell e Leclerc pararam no pit stop na volta 12 e trocaram seus pneus para o duro. Max Verstappen fez sua primeira parada apenas na volta 17 e também adotou o pneu duro. Ainda nesta volta, Sainz ultrapassou o britânico George Russell e assumiu a terceira posição, a qual terminou a corrida.

Na segunda e útima parada, todos voltaram a colocar pneus macios, retornando na mesma posição. Hamilton conseguiu ganhar posições e assumiu a sétima colocação, em que terminou o GP.

Leclerc, na volta de número 47, ultrapassou Russel e ficou na quarta colocação do GP. Durante a corrida, não foram acionadas bandeiras vermelhas nem ocorreram abandonos.

Confira a classificação final do GP do Bahrein de Fórmula 1:

1. Verstappen



2. Perez



3. Sainz



4. Leclerc



5. Russell



6. Norris



7. Hamilton



8. Piastri



9. Alonso



10. Stroll



11. Zhou



12. Magnussen



13. Ricciardo



14. Tsunoda



15. Albon



16. Hulkenberg



17. Ocon



18. Gasly



19. Botas



20. Sargeant