???????Veja o que o Botafogo precisa para ir à semifinal do Campeonato Carioca

Ganhar e secar. O Botafogo não depende apenas de si para ir à semifinal do Campeonato Carioca. Assim, além de bater o Fluminense, neste domingo, no Maracanã, o Fogão precisa de um tropeço do Vasco contra a Portuguesa.

Com 17 pontos, o Botafogo está na quinta colocação da Taça Guanabara, na fase de classificação do Carioca. O Vasco, com 19 pontos, é o rival ao alcance do Fogão. Flamengo, Fluminense e Nova Iguaçu já estão classificados para as semifinais.

O Fogão chega à última rodada pressionado. O cenário é complicado. Um simples empate contra o Fluminense, neste domingo, às 16h (de Brasília), enterra as chances do time. O Botafogo tem de vencer e depois ligar a TV para secar o Vasco.

DOMINGO É NO MARACA! ??? Sócio Camisa 7 tem 60% de desconto nos setores disponíveis para o Glorioso. Baixe o app do FutebolCard para garantir o seu ingresso. ?? #VamosBOTAFOGO ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/rpX2bRGYDm ? Botafogo F.R. (@Botafogo) March 2, 2024

O jogo do rival é depois. O Vasco recebe a Portuguesa, neste domingo, às 18h10 (de Brasília), em São Januário. O Botafogo precisa que eles tropecem (empate ou derrota). Assim, vencendo o Fluminense, o Fogão ultrapassa o Cruzmaltino, seja em pontos, em caso de derrota do rival, ou vantagem no critério de desempate (o Glorioso ficaria com uma vitória a mais), se o Vasco empatar.

A missão do Botafogo ainda tem outro componente. O clássico com o Fluminense é perto do primeiro duelo com o Bragantino, quarta-feira, pela terceira fase da Copa Libertadores.

A expectativa, assim, fica em relação ao que o técnico interino Fábio Matias vai decidir para o clássico. Se ele vai com força máxima ou se vai preservar atletas de olho na Libertadores.