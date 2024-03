Transmissão ao vivo de Cruzeiro x Uberlândia: onde assistir com imagens

Do UOL, em São Paulo

O Cruzeiro mede forças com o Uberlândia hoje (2), às 16h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro.

A transmissão ao vivo do jogo será no Premiere.

Após a eliminação na Copa do Brasil, o Cruzeiro se recuperou e venceu o Pouso Alegre na última rodada.

A equipe de Nicolás Larcamón busca confirmar a liderança do Grupo A e também a melhor campanha na classificação geral.

O Uberlândia superou Athletic por 2 a 1, soma 8 pontos e está em segundo no Grupo B.

Cruzeiro x Uberlândia -- Campeonato Mineiro

Data e horário: 2 de março, às 16h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Transmissão: Premiere