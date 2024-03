Tite enaltece Taça Guanabara do Flamengo: 'Campeões com um grande futebol'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O técnico Tite enalteceu a conquista da Taça Guanabara pelo Flamengo, e avaliou que a equipe foi campeã com "um grande futebol".

O Rubro-Negro venceu o primeiro turno do Carioca hoje (2), após vitória sobre o Madureira, no Maracanã.

O que posso dizer é a satisfação do desenvolvimento do trabalho. Não queremos só ser campeões, queremos ser campeões com um grande futebol, sendo melhor que o adversário, sendo a equipe mais disciplinada do campeonato. Somos a equipe mais disciplinada com exceção de um cartão vermelho do Thiaguinho. Para ganhar não precisa apelar, fica essa mensagem Tite

O que mais ele disse?

Título da Taça Guanabara. "Vou pegar a fala do Arrascaeta antes da nossa oração. O troféu ali na nossa oração e ele disse que foi merecido. É ter essa alegria e que ela seja energia para que a gente volte ao trabalho, para que sejamos melhor. Arrascaeta fala pouco, mas com muito conteúdo. É a mesma ideia que eu tenho".

Solidariedade na equipe. "Eu ia colocar o Matheus [Cunha] para jogar. Ele teve a grandeza de não viajar conosco, de fazer dois jogos difíceis aqui, ficar longe do técnico e quis trabalhar. Pela grandeza, ele merecia. Tinha grande chance de começar o jogo. Ele disse que não precisava colocar porque o Rossi estava muito perto de bater o recorde histórico do Flamengo [de mais minutos sem levar gol].

Mais reforços virão? "Esse assunto é mais da diretoria. Minha alçada é abaixo deles"

Léo Ortiz e mais reforços a caminho? "A hierarquia é eles [membros da diretoria] que falam (risos). É consenso, aquilo que o Flamengo entenda como mais importante. O clube não pode estar à mercê do treinador. Hoje tem todo um departamento específico de análise. É um retrocesso achar que o treinador indica todos os jogadores. Flamengo acima de tudo".

Desfalques na Copa América. "Eu vou trabalhar sempre para que todo atleta do Flamengo seja convocado para a sua seleção. Vou fomentar isso o tempo todo. Ele vai até a minha hierarquia, que é a técnica. A partir daí, há uma hierarquia diretiva, que você fala com a CBF e tudo. Há interesses do clube e dos investimentos que faz"

De La Cruz na posição do Gerson? "Eu não penso nada. O campo, a bola que fala (risos). Quero ter o Gerson, sim, de volta. Todos os atletas, o Wesley, o Gabi, ter todo poderio para que a gente possa desenvolver o nosso melhor".