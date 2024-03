Raphael Veiga se isola como nono meio-campista mais vencedor do Palmeiras

Com a vitória contra a Portuguesa, o meia Raphael Veiga alcançou mais uma marca com a camisa do Palmeiras. Agora, ele é o nono meio-campista mais vencedor da história do time.

Com 159 triunfos, o jogador superou Jorginho Putinatti e Levinha. O próximo na lista para Veiga passar é o volante César Sampaio (175).

O top cinco dos meio-campistas mais vencedores tem Zequinha e Galeano (251), empatados em quinto, Lima (267), Dudu (345), Waldemar Fiume (352) e Ademar da Guia (513).

O homem vence e faz história, tá? ? Raphael Veiga ultrapassou Leivinha, Jorginho Putinatti e se isolou como nono meio-campista com mais vitórias pelo #MaiorCampeãoDoBrasil! ?#AvantiPalestra pic.twitter.com/nKT8HnJJdX ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 1, 2024

Marcado na história do Palmeiras, Veiga tem 87 gols em 277 jogos com a camisa do Palmeiras. Ele ajudou a conquista de duas Libertadores, dois Brasileirões, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.

Na próxima rodada, o Verdão terá pela frente o São Paulo pela 11ª rodada do Paulistão. A bola vai rolar às 20h (de Brasília) desse domingo, no Morumbis.