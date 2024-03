Presidente do Corinthians detalha dívida com Rojas e garante: "Vamos pagar"

Augusto Melo, presidente do Corinthians, detalhou a dívida que o clube tem com o meia Matías Rojas, que não atuará mais pelo clube. O mandatário garantiu que o Timão chegará a um acordo com o jogador de 28 anos, que foi contratado em meados de 2023.

"Desde que ele (Rojas) foi contratado, não recebeu. Estamos aqui para solucionar, é o nosso trabalho, obrigação. Não está fácil. Aparecem essas surpresas todo dia e temos que correr atrás para solucionar", comentou Augusto em contato com os repórteres após a vitória do Corinthians contra o Santo André, neste sábado.

"A dívida era de R$ 8 milhões, pagamos uma parte no mês passado. Vamos ver com o financeiro. Rojas está super tranquilo, estamos conversando numa boa. Ele tem problemas familiares, quer ficar perto da família e a gente respeita", complementou Augusto.

A pendência com o atleta iniciou-se em 2023, na gestão de Duilio Monteiro Alves. Em janeiro, o presidente Augusto Melo fez um acordo de parcelamento, que não foi cumprido esse mês. Isso bastou para Rojas deixar de comparecer ao CT e pedir seu desligamento da agremiação.

O ex-camisa 10 do Timão pode levar o caso à Fifa pois, segundo o regulamento da entidade, a rescisão contratual unilateral de um jogador pode acontecer quando é completado o segundo mês sem pagamento, seja de salário ou algum dinheiro relacionado ao contrato. Levando em conta o ano passado, o Corinthians deve cerca de cinco meses de direito de imagem.

"Vamos pagar, é a nossa obrigação. Só vai para a Fifa se a gente não pagar. Conversei com o empresário, com o advogado, eles foram receptivos. Vamos nos acertar, é nossa obrigação. Vamos buscar um acordo tranquilo", finalizou o presidente.

A Gazeta Esportiva ouviu que, apesar da dívida existente, o ponto que mais incomodava Rojas era sua falta de oportunidades recentes no time titular. Aos 28 anos, o atleta mostrou preocupação com o decorrer da sua carreira, já que não vinha tendo a minutagem que esperava no Timão.

Sem receber o que lhe era devido e sem atuar com a frequência que gostaria, o meia paraguaio optou por não prosseguir no Timão, o que não foi contestado pelo clube.

Para adquirir 80% dos direitos econômicos de Rojas, em julho de 2023, o Corinthians topou pagar US$ 1,8 milhão (cerca de R$ 8,6 milhões na cotação da época) entre luvas e comissões. O atleta estava sem contrato, após deixar o Racing.

Pelo Corinthians, Rojas soma 30 jogos (15 como titular) e duas assistências. O atleta acumula 10 vitórias, nove empates e 11 derrotas no período.