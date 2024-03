Por que Flamengo vê importância em ganhar a hoje 'esnobada' Taça Guanabara

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Multicampeão nos últimos anos, o Flamengo vê um título de menor expressão como primeiro passo fundamental em 2024. O Rubro-Negro espera erguer a Taça Guanabara, antes esnobada, mas que terá um diferente significado para os diferentes setores do clube. O jogo com o Madureira acontece hoje (2), às 16h (de Brasília), no Maracanã.

O que aconteceu

Um empate já garante a Taça Guanabara ao Flamengo. Além do troféu, a equipe fica com a vantagem do empate na semifinal do Carioca.

Diferentemente dos últimos anos, o Estadual tem um peso importante nesta temporada. Depois de disputar sete títulos e perder todos em 2023, o Flamengo se mobiliza para não desperdiçar novas chances.

A diretoria quer apagar o que passou. Especialmente por se tratar de um ano eleitoral, há a pressão para que o time vença os dois primeiros troféus disputados. Vale lembrar que em 2023 o Flamengo não ganhou nem a Taça Guanabara.

Para o elenco, há a necessidade de confiança. O título pode representar até uma redução na cobrança e nas expectativas de um grupo que viveu grande desgaste. Além disso, foram dois Cariocas seguidos perdidos para o Fluminense. O Fla está "mordido" e tenta evitar o tricampeonato do rival.

É visível interna e externamente a virada de chave do time. Mais focados e trabalhando forte, os jogadores retornaram de férias com ótimos índices físicos. Nas últimas temporadas, a equipe demorou a engrenar neste sentido.

A comissão técnica vê a Taça Guanabara e o Carioca como respaldos do trabalho. Como o Flamengo antecipou o começo da temporada contratando Tite em outubro, existe o entendimento de que vencer é necessário e vai dar uma resposta positiva à confiança depositada.

O que eles falaram

O título é importante não só pelo que vai acontecer, mas pelo que foi ano passado. Disputamos sete taças e não ganhamos nada, então a Taça Guanabara, mesmo depois de Libertadores e Brasileiro, vai ser bem-vinda. Até para que a gente comece o ano diferente do outro. Estamos seis, sete jogos sem sofrer gols. Tudo isso somado dá essa tranquilidade e certeza de que estamos no caminho certo, mas falta bastante coisa Marcos Braz



Quando passa o ano em branco, a cobrança é muito maior. A gente tem a consciência disso. Mas creio que isso fica para apagar. É a temporada passada. A gente almeja o título (da Taça Guanabara). Vai nos dar uma condição melhor, uma vantagem. Título é título. Começar ganhando nos dá confiança para comemorar ainda mais no final Everton Cebolinha



A nossa busca é pelo título. Então esse processo visa esse objetivo. Talvez seja pouco para a história do Flamengo, mas é forte para uma comissão que está chegando e é gerador de confiança para uma sequência de trabalho Tite

Por que Taça Guanabara perdeu peso

Tradicional no Rio de Janeiro, a Taça Guanabara já foi motivo de celebrações com faixa no peito. Em anos anteriores, o Estadual era dividido em dois turnos — contava também com a Taça Rio — e os campeões garantiam vaga na decisão do Carioca.

Com o passar dos anos, porém, perdeu o glamour de outrora. Mudanças no regulamento do Carioca fizeram com que a Taça Guanabara já não tivesse mais o mesmo peso, e houve edições em que vencê-la dava apenas vantagem na semifinal do Estadual.

No formato atual, a Taça Guanabara é em pontos corridos, em turno de todos contra todos. A Taça Rio é disputada pelos times que ficarem da quinta à oitava colocação — ou seja, os que não foram às semifinais.

O campeão da Taça Guanabara tem benefícios na luta por vaga na final. O campeão e o vice jogam as semifinais do Carioca com a vantagem do empate em pontos ganhos e saldo de gols, e terão o direito de exercer o mando de campo na primeira ou segunda partida.

