Motivado para clássico, Flaco López busca primeiro gol contra o São Paulo

Artilheiro do torneio estadual, o atacante Flaco López vive grande fase com a camisa do Palmeiras. O jogador, de 23 anos, se mostrou motivado sobre o clássico contra o São Paulo, pela 11ª rodada do Paulistão.

"Nos dias antes de um clássico, pessoalmente eu fico mais motivado e concentrado. Acho que todo mundo fica assim, são jogos que todos desde pequeno sonham em jogar. Hoje já estou ansioso para o jogo de domingo", afirmou.

Com gols marcados contra Santos e Corinthians em 2024, o argentino quer balançar as redes pela primeira vez contra o Tricolor. Pelo Palmeiras, ele marcou 17 gols, sendo sete nesta temporada.

Invicto no Paulistão, o Palmeiras já garantiu a vaga e a liderança do Grupo B. Agora, o objetivo de carimbar a primeira colocação geral.

Com 22 pontos, o Verdão está com dois a mais que o Santos, segundo colocado. O embate contra o São Paulo será às 20h (de Brasília) desse domingo, no Morumbis.

"Sempre que a gente entra em campo, temos a mesma responsabilidade. Tem jogos que ficamos inconscientemente mais concentrados, como o deste domingo, contra o São Paulo, mas acho que temos a qualidade de encarar todos os jogos com a mesma responsabilidade. Tratamos de dar o 100% em todos os jogos e domingo será desse mesmo jeito", finalizou.